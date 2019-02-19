軟糖下藥迷昏女他卻未舉 因保險套掉床單才曝光

2019-02-19 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



王男與綽號「小公主」、「采婷」、「小骨」等3女至摩鐵飲酒作樂 ，趁機給「小骨」吃有摻有安眠藥的軟糖，致被害人陷於嗜睡，兩女外出留「小骨」在房內，王要性侵卻未舉，事後摩鐵房務員整理床單時掉下保險套，兩女才驚覺友人遭性侵，法官以他已賠償被害人36萬，依強制性交未遂罪將王男判刑2年，緩刑3年。

判決書指出，王男於2016年9月17日凌晨，邀請綽號「小公主」、「采婷」中市涵館汽車旅館聚會，「小公主」的友人「小骨」也一同前往摩鐵，一起唱歌、飲酒。

王男基於以藥劑強制性交之犯意，提供「小骨」食用含有安眠藥的不明軟糖，經她食用後藥性發作，致她陷於極度嗜睡狀態，而躺在摩鐵房間床上昏睡。 「小公主」因原下榻之雲端商務旅館退房時間屆至需前往拿取行李，她即叫喚、拍打沈睡中的「小公主」，直至「小骨」稍微睜開眼睛，但見「小骨」仍嗜睡，遂留她在汽車旅館房間內。

王男見「小公主」、「采婷」離開汽車旅館前往下榻旅館拿取行李，乘「小骨」陷入昏睡、意識模糊、無力反抗之際，以手撫摸被害人胸部及下體，並拿取保險套嘗試戴上，然因過於疲累未能完全勃起始罷手而未得逞。

「小公主」、「采婷」返回後，適汽車旅館人員前來打掃更換床單時，從床單上掉下保險套1個，兩女深感有異，拾起該保險套保存證據 。「小公主」事後告訴「小骨」可能於昏睡時遭王男性侵，遂至醫院驗傷並報警處理。