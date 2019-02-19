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學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

越籍移工當山林劊子手 盜伐扁柏價2百萬

2019-02-19 12:31中央社 桃園19日電

移民署桃園專勤隊今天宣布破獲一起外籍移工盜伐山林案，並查扣19塊扁柏原木，市價超過200萬元。移民署表示，集團成員均為越南籍移工，儼然成為組織化「山林劊子手」。

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊在破案記者會中表示，日前接獲報案指出，越南籍失聯移工自組森林盜採集團，專門針對台灣珍貴的百年扁柏（黃檜）原木下手，橫行南投山區肆意盜伐牟利，嚴重破壞政府保育的森林資源。

專勤隊根據情資隨即組成專案小組，掌握確切犯罪事證後，經過數月跟監，順利在南投草屯汽車旅館查獲正在銷贓的越南籍陳姓主嫌及黃姓買家等人，並查扣19塊扁柏原木，市價約新台幣200萬元，同時查扣30萬元贓款，全案並依違反森林法、文化資產保存法等罪嫌，將13人移送偵辦。

桃園專勤隊分隊長李安貴表示，涉案的陳姓越南籍主嫌，原先受僱於國人從事搬運贓木，隨著盜伐經驗增加，竟自立門戶躍升為盤商，並吸收其他同為越南籍失聯移工，共組山老鼠集團上山盜伐，並將贓物轉賣牟利；集團儼然成為組織化的「山林劊子手」。

專案小組查出，盜伐集團還將盜伐的林木客製化切割，再賣給買家。移工在搬運林木下山時，曾遭原住民獵人發現並開槍制止，移工被迫將原木棄於河床落荒而逃，事後再伺機上山，繼續搬運盜採。

移民署副署長鐘景琨表示，這些失聯移工將台灣珍貴林木資產當成自家後花園，缺錢時就砍幾棵來賣，無視台灣法律存在，儼然成為國安問題，移民署將持續追緝山老鼠，絕不姑息。

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