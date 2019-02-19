不爽被女總責罵 幹部離職前逆襲刪光電腦資料吃官司

2019-02-19 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



江姓女子在某零件大廠擔任財務課長，平時卻和陳姓女總經理相處不睦，2017年7月14號江因故被陳責罵，她一氣之下就把公務電腦內包含營業額、銷貨明細，訂單資料等重要資料通通刪掉，隨後就氣沖沖離職，陳發現資料不見向江提告，檢方認為江犯嫌明確，依妨害電腦使用罪起訴她。

檢方調查，江女（51歲）當天早上9點多在辦公室內，因為公務上事情被陳責備，她怒火中燒，短短7分鐘內就把公務電腦裡頭，有關公司營運的相關重要資料刪除，

檢方訊時，江坦承離職前刪除公務電腦內的電子郵件，但矢口否認妨害電腦罪嫌，辯稱這些檔案都還有留1份在電腦裡；但另名員工證稱，江離職後他檢閱電腦的事件檢視器，發現她離開公司前10分鐘內就把許多文件都刪除了。

員工還說，起初用人工逐一檢閱資料夾，在用系統的搜尋功能，都找不到之前檔案，因為江刪除的資料非常多，是透過她寄給其他人的信件才拼湊出大概，但許多部分已經找不回來了。

陳姓女總則說，江當天被她責備後很生氣，直接將鑰匙丟在辦公桌就離開了，而且最完整的檔案還是在江的電腦裡。

檢方認為，不論行為人使用何種破壞方式，只要無故刪除他人電腦或其相關設備電磁紀錄，即該當於刪除要件，偵查終結依無故刪除他人電腦之電磁紀錄罪起訴江。