高雄6警集體包庇賭博電玩 警務員二審重判21年

2019-02-19 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄警界3年前爆出多名官警集體包庇電玩弊案，一審依犯違背職務收賄等罪，重判前鳳山分局陳姓警務員21年徒刑、前仁武分局蔣姓偵查佐17年半，其餘4警分別判7年至17年。全案上訴後，高雄高分院今天上午宣判，僅其中前鳳山分局許姓巡佐減輕改判14年，其他被告刑度維持相同，仍可上訴。

本案檢、廉、調單位2015年10月起多次發動搜索，鳳山、仁武分局共6名官警涉入，都遭羈押，停職接受審理中。合議庭認定，6名官警分別允諾包庇避免賭博性電子遊藝場被取締，即使遭臨檢也會放水通過，甚至事先通報警方查緝訊息，按月或三大節日向多達23家業者收賄。

判決指出，仁武分局前偵查隊蔣姓偵查佐2013年間主動前往仁武轄內電玩店留名片，暗示要按月繳交賄款，轄區內業者需按月繳交賄款，並以每家1萬2000元至1萬5000元不等金額，收受合計66萬3000元；蔣又與同事高姓偵查佐「假查緝真收賄」共收6萬元；仁武分局前行政組林姓警員也經蔣介紹收賄，但覺不妥退還，反遭蔣姓偵查佐私自侵占166萬5000元，但林另自行向別業者收賄10萬元。

鳳山分局前督察組陳姓警務員2013年7月起向轄內多家電玩業者按月收6萬，共23次合計138 萬元，期間陳還委託過洪姓友人、曾姓檳榔攤業者「代收」，給予走路工費用，陳還在3大節日向業者收10萬或14萬，再收62萬元。

鳳山分局前警備隊支援督察組許姓巡佐，2015年6月起向多家業者按月1萬到1萬5000元，共28萬元；前文山派出所巫姓警員2011年8月起向多家業者按月收2萬或3萬，當業者遭查緝，還改約定每半年收一次款，共收80萬元。

審理時僅仁武林姓警員認罪，繳回所得，一審判決，前仁武分局蔣姓偵查佐17年半、高姓偵查佐判8年、林姓警員7年；鳳山分局陳姓警務員21年、許姓巡佐16年5月，文山派出所巫姓警員判17年，皆褫奪公權，並沒收不法所得。