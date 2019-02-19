訛hTC前台灣區前老總1.2億 碟王科技負責人判2年8月

2019-02-19 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



碟王科技開發公司負責人張炳裕，向宏達電前台灣區總經理朱光啟推售士林官邸附近部分土地，張取得1億2千萬元價款後，卻未辦理土地移轉登記。台北地檢署查出，該土地所有權屬於威剛公司，非張持有，依詐欺罪起訴。台北地院判張2年8月徒刑，沒收未扣案犯罪所得5千萬台幣、150萬美金和541萬餘元人民幣，高等法院今駁回張上訴。

張炳裕另因在空白支票上偽簽威剛公司董事長陳立白名字，最高法院前年依行使偽造私文書判他1年徒刑定讞。

張2011年告訴朱在士林官邸附近有塊精華地，願割愛出售1/10持分(約43.4坪)，以每坪280萬元計價、賠售，售價為1億2152萬元，保證土地日後每年獲利可達30%；朱信以為真，支付款項給張，但遲遲未收到買賣契約書和土地權狀。朱詢問張是否土地有問題才沒過戶，張敷衍「沒問題」，但朱私下訪查，發現土地所有權是威剛公司，提告詐欺。

張炳裕辯稱，土地原本是他與一名高雄地土共同持有，後來被威剛買走，他算是隱名合夥人，當初是找朱是要投資、並非賣地，沒有詐欺。

檢方調查，威剛2010年向高雄地主購買該筆土地，翌年奢侈稅要上路，威剛擔心被課稅，有意以13億元售出，當時張炳裕有意購地，之後未付清價金而解約，從頭到尾都沒有取得該筆土地。

北院認為，張不用正當方法賺錢，他明知土地當時為威剛公司所有，根本無任何支配、處分權，竟因資金需求，詐朱光啟願將土地的投資份額、占總投資額10%出售，害朱交付約1億2千多萬鉅額款，至今沒還清，加上他有偽造文書前科，判他2年8月刑，沒收、追徵不法所得。