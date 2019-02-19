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影／他用健保卡猜中密碼 她提款卡遺失遭盜46萬

2019-02-19 11:17聯合報 記者吳淑君╱即時報導

新北市金山區蔡小姐發現提款卡遺失，到農會掛失才知道裡頭的46萬幾乎被盜領光，趕緊報警，金山派出所所長等人昨天晚逮到涉嫌重大的羅男，於羅男身上取出被害人提款卡，並到他的住處起出做案時穿的衣服，宣告破案，羅男供稱是看用蔡小姐健保卡末六號猜中密碼，全案送基隆地檢署偵辦。

金山所所長林家隆說，蔡小姐1月25日發現提款卡被盜，共領走17筆，趕緊報案，他們組專案小組擴大調閱監視器，並從提款機錄到半蒙面的大盜影像，他們發現轄內一名有竊盜前科羅姓男子，特徵和盜領嫌犯特徵相吻。

昨天晚上民眾通報，該所警力立即前往，案經偵查隊及該所同仁帶同羅男前往住處清查，發現犯案時穿著衣褲及金項鍊等證物，並由羅男身上取出被害人提款卡，全案函請基隆地檢偵辦。

到底羅男是如何破解密碼？警方表示，蔡小姐要領錢才發現提款卡不見了，羅男稱他在路邊撿到蔡小姐的提款卡和健保卡，他用健保卡末6碼猜中密碼後，就把健保卡隨手丟棄，共盜領17筆45萬，羅男落網時身上現金剩3萬元，他說把錢錢拿去買金飾手表，

蔡女向農會調閱交易明細發現，自1月14日起開始提領至19日止6天，總共被盜領17筆，14筆在金山農會提領，另外3筆遠在桃園平鎮農會領取，合計共46萬元餘元。經警方詢問，蔡女表示，平時未曾將提款卡交給他人，也未曾告訴他人密碼，對於帳戶內款項遭提領一無所知。

根據監視器畫面，清楚看到該竊嫌戴著口罩，走進農會提款機，拿著偷來的提款卡，他正在ATM提款，盜領過程全被拍下，將戶頭裡的錢盜領一空。

監視器清楚拍下羅男戴著口罩，拿著偷來的提款卡，他正在ATM提款，將戶頭裡的錢盜領...
監視器清楚拍下羅男戴著口罩，拿著偷來的提款卡，他正在ATM提款，將戶頭裡的錢盜領一空。圖／金山警分局提供
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羅男戴著口罩，拿著偷來的提款卡在ATM提款，將戶頭裡的錢盜領一空。圖／金山警分局...
羅男戴著口罩，拿著偷來的提款卡在ATM提款，將戶頭裡的錢盜領一空。圖／金山警分局提供
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健保卡盜領金山
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