水電工殺24刀劫6萬二審仍無期 老闆也連帶要賠死者家屬

2019-02-19 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



水電工黃元鴻2017年預謀殺害莊老婦人，盜走6萬多元現金，檢警以「咖啡渣」等物證突破黃心防，台北地檢署依殺人罪起訴，一審時，他遭處無期徒刑，褫奪公權終身。高等法院今駁回黃上訴，黃對延長羈押也無意見。

前年11月14日，獨居台北市新東街的73歲莊姓老婦被發現陳屍家中廚房，保險箱被撬開，檢警鎖定在老婦家裝潢的水電工黃元鴻(35歲)涉案，

黃原本辯稱去現場施工，和莊婦喝了4杯咖啡和聊天，所以才拖了這麼久，但警方出示咖啡渣照片，喝斥「咖啡渣都發霉了，還說在喝咖啡」，突破他心防。黃坦承犯案，說裝修時看到莊婦家的保險箱，認為裡面應該裝很多錢，才興起殺人強盜念頭。警方在黃住處搜出凶刀，還在他床下扣得6萬7000元現鈔。

黃元鴻離婚後，獨自照料幼子，並在姨丈開設的水電行工作，住處離死者家僅200多公尺。黃因欠下30萬元卡債，萌生犯意。

檢警調查，莊姓老婦善投資理財，在兩岸擁有不少房地產，多年來住家的裝潢、水電工程都交給黃元鴻處理，黃因而得知莊婦經濟狀況、保險箱位置。

檢察官起訴指出，前年11月11日，黃和莊婦討論裝修事宜後，當晚6時，黃到廣州街跳蚤市場買了把水果刀，隔天下午即進入莊婦家裝修水電，晚間趁莊婦在廚房時，拿水果刀朝她背後猛刺24刀，再以平時工作用的砂輪機切割保險箱，偷錢走人。

黃一審遭處無期徒刑，高等法院維持一審見解，駁回上訴。