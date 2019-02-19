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愛美女打脈衝光燙傷 診所護理師挨告獲不起訴

2019-02-19 10:21聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市一名薛姓女子指控前年5月間，在某醫美診所南西店打完臉部脈衝光後燙傷，診所卻幫她施打美白針、面膜冰敷以等待醫師，延宕就醫時間，認為鄧姓負責人、許姓護理人員涉業務過失傷害罪。台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，依法不起訴兩人。

檢方調查，薛女指控前年5月31日下午4點10分許，她在診所內進行脈衝光療程，但所方疏未注意規定事項，沒先確認顧客膚質就貿然使用脈衝光儀器，害她臉部燙傷，甚至許姓護理人員沒即時通報醫師，還說：「打美白針會減緩疼痛。」擅自要她面膜冰敷等醫師來，延誤就醫。

經傳喚鄧姓負責人，他未到庭。至於許女則辯稱，診所重新裝潢，一時找不到薛女病歷資料，但她記得施作前有告知注意事項，且是醫師本人操作施打，她僅負責開機；且因打完後皮膚會乾又敏感，保濕面膜是基本處置。

檢方查出，薛女指控遺失病歷是造成燙傷原因，但病歷完好地放在診所內，且傳喚何姓醫師作證，他證稱案發當天有馬上請薛女拍機器設定給他看，因為她臉上較多微血管，因此設定與之前不太一樣，還用紙擋掉部分，打完後並沒燒傷。因此認為鄧未妥善保存及提供病歷，與術後燙傷無因果關係。

依衛福部醫審會鑑定意見，檢方認定膚質檢測、脈衝光儀器模式及能量設定，應由當天施打的曾姓醫師負責，而鄧當時並未在場、許女僅負責開機及協助治療，無法將操作錯誤的帳算在他們頭上、不能用刑法處罰。

檢方也傳喚曾姓醫師作證，還原當天狀況。他表示機器功能正常，薛女皮膚適合的能量強度，是依機器能量表及醫師經驗去判斷；打第一發時薛女反應灼熱，他調降能量後打第二發，對方則回答：「熱熱的，但還可以。」他完成療程就離開。

檢方調查後，認為兩人的行為與薛女受傷無因果關係，且許女是依照醫師指示對病患冰敷、塗紅藥膏，不是擅自為之、這些動作也是有助於緩和不適。至於施打美白針被薛女拒絕，所以實際上未施打。檢方無法認定許女告知錯誤資訊、未即時通報，依罪嫌不起不起訴。

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