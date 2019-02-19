女主播秦綾謙夜會男子 前公婆拿光碟勒250萬判刑定讞

2019-02-19 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



秦陵謙、吳炳輝。圖翻攝自秦綾謙臉書 分享 facebook

女主播秦綾謙夜會林姓男子，前夫吳炳輝捉姦並蒐證，兩人與吳簽下協議書，各賠他190萬元；吳承諾不對兩人提妨害家庭民、刑事告訴，相關證據將銷毀。但前公婆吳欣蒼、蔡馨樂拿著協議書要求與秦女主管見面，要求她返還婚禮、租屋費用250萬元。新北地院依犯恐嚇取財未遂罪判吳欣蒼5月、蔡馨樂8月徒刑，蔡婦部分不得易科罰金；高等法院駁回上訴定讞。

吳炳輝也被控恐嚇取財，但檢方處分不起訴。

吳炳輝、秦綾謙2015年11月1才日結婚，翌年9月30日凌晨2點，吳即帶徵信社人員到淡水民宅，疑錄到秦綾謙和林姓男子妨害家庭的影像，當天三人決議簽立協議書，秦女和林同意賠償，並各將賠償金匯入蔡馨樂玉山銀行帳戶。當時前夫保證證據不再外流，也不再騷擾、聯繫秦女和林。

秦綾謙指控，前公、婆明知她已經履行協議，卻在2016年11月2日到TVBS辦公室恐嚇，要求她返還250萬的婚禮、租屋費用。當天下午，前公、婆又到姜姓友人工作地點，蔡馨樂嗆「就告你，那告你你不好喔，我10家電視台都播了喔！」，吳欣蒼附和「她跟她那個客兄，在聯絡的那個資訊，我們也都知道，而且現在不瞞你說，電視台已經來找我們要這些資料，我們現在還不給，先看她的態度怎麼樣，她態度沒有，我就全部給電視台了，播啦！她就身敗名裂…我要讓她死，她這樣子我要讓她死，沒有是真的，她過分。」。

前公婆一再恐嚇，還說出「妳等這個公布出來，妳媽媽看到…她萬一身體怎麼樣…我們也不是不講理的人，現在說250，妳可以拿妳的誠意，妳看妳要分幾期…」。秦綾謙心生畏懼而報案，新北地檢署偵結起訴。

吳欣蒼、蔡馨樂否認恐嚇，並指請前媳婦支付250萬元是結婚費用、婚後房租、家具和停車費，他們認為秦綾謙騙婚，這些費用她應當賠償。辯護律師也說，秦綾謙有騙婚、外遇侵害吳炳輝配偶權之情，兩老依民法得向她請求精神慰撫金，主觀上無不法意圖。

一審法官認為兩名被告曾是秦綾謙的公公、婆婆，卻利用她不想公開、影響形象之事放話、恐嚇取財，毫無悔意、耗費司法資源，缺乏「為自己行為負責」的觀念，應判刑懲儆。高院維持一審見解，公、婆判刑定讞。

另外，秦綾謙認為吳炳輝違反協議書中的保密義務，提告求償。新北地院認為確實有媒體有報導此事，判吳賠380萬元，侵害隱私部分，再判吳跟他雙親賠償200萬元。