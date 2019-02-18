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千萬賓利被撞再遭機車追撞 車主要肇事者別打悲情牌

2019-02-18 23:09聯合報 記者袁志豪╱即時報導

微媞醫美集團負責人黃捷日前駕駛要價1200萬的賓利Continental GT，遭對向價值約70萬的Toyota車輛撞擊，等待拖吊時又被機車撞上；Toyota黃姓車主對黃捷提告傷害，稱黃捷嗆「你賠得起這台車嗎」後，動手揮拳、踹腹部；黃捷昨天在臉書發出聲明，要肇事者別打照顧家人悲情牌。

本月7日大年初三清晨4時許，31歲黃姓男子駕駛豐田汽車，在新北市中和區成功路往福和橋方向行駛時，疑似恍神於會車時不慎移動方向盤，導致車身向左偏移，撞擊對向直行由38歲微媞醫美集團負責人黃捷駕駛的賓利Continental GT左車輪。

警方在車禍現場測繪交通事故圖時，21歲何姓機車騎士疑似未注意車前狀況，又撞上因車禍停在路中等待拖吊車的賓利汽車，何手腳擦挫傷；何表示戴的安全帽鏡片太黑，沒有看到黑色的賓利汽車停在路中，發現時已來不及煞車才會撞上。經警方進行酒測，當晚三人均無飲酒。

車禍後，Toyota黃姓車主指控，黃捷一下車就怒嗆：「你賠得起這台車嗎？」並用腳踹他；事隔3天，Toyota黃姓車主控告黃捷傷害，警方依流程通知黃捷。黃捷到案時否認動手，警方出示現場監視器，才改口僅作勢揮舞，應該未打到對方，全案依傷害罪函送偵辦。

黃捷昨天在個人臉書發文，要肇事者不用打悲情牌，說因爲自己要照顧父親跟姐姐，所以要打兩份工，如果真的要說自己多孝順可憐，「那我可以跟你們說，我父親死的時候，我連最後一面都沒看到，因為我在工作。」並稱肇事者開車玩手機，就把他的車撞爛。

黃捷也批評警察錄影機不先看清楚，就跑過來盤問他怎麼開車的，身為受害者還被警察當成肇事者盤問；後來有好心人提供錄影畫面，「警察大人，竟然回了我一句：『算你倒霉』，大過年初三的，人都已經心情不好了，警察大人再補這一刀，試問各位，換成是你們的心裡會好受嗎？」

黃捷指出「我等拖車的過程中，你們沒有做任何放紅墜的動作，導致於另一台機車再度追撞上來，然後我的乾媽只是要求你們放一下紅墜跟警示燈，你們的口氣不用這麼差，到了早上你們要交接班，我的拖車好不容易到了，已經想辦法要拖走了，你們來交接的員警不用用那種不耐煩的語氣跟眼神看著我」。

「今天不是我去造成這件車禍的發生，不用把氣出在我身上，肇事者，早早就離開現場了，你們為什麼不去問清楚肇事者到底是什麼原因肇事，只有做個簡單的酒測，你們為什麼不去檢測他有沒有毒駕，我一下車就問肇事者，你有沒有吸毒，肇事者避而不答，這我也跟你們警察大人講了，你們有理會嗎？」

微媞醫美集團負責人黃捷日前駕駛要價1200萬的賓利Continental GT，...
微媞醫美集團負責人黃捷日前駕駛要價1200萬的賓利Continental GT，遭對向價值約70萬的Toyota車輛撞擊，等待拖吊時又被機車撞上，昨天他在個人臉書發布聲明。記者袁志豪／翻攝
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微媞醫美集團負責人黃捷日前駕駛要價1200萬的賓利Continental GT，...
微媞醫美集團負責人黃捷日前駕駛要價1200萬的賓利Continental GT，遭對向價值約70萬的Toyota車輛撞擊，等待拖吊時又被機車撞上，昨天他在個人臉書發布聲明。記者袁志豪／翻攝
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微媞醫美集團負責人黃捷日前駕駛要價1200萬的賓利Continental GT，遭對向價值約70萬的Toyota車輛撞擊，等待拖吊時又被機車撞上，昨天他在個人臉書發布聲明。記者袁志豪／翻攝
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微媞醫美集團負責人黃捷日前駕駛要價1200萬的賓利Continental GT，遭對向價值約70萬的Toyota車輛撞擊，等待拖吊時又被機車撞上，昨天他在個人臉書發布聲明。記者袁志豪／翻攝
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微媞醫美集團負責人黃捷日前駕駛要價1200萬的賓利Continental GT，遭對向價值約70萬的Toyota車輛撞擊，等待拖吊時又被機車撞上，昨天他在個人臉書發布聲明。記者袁志豪／翻攝
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微媞醫美集團負責人黃捷日前駕駛要價1200萬的賓利Continental GT，遭對向價值約70萬的Toyota車輛撞擊，等待拖吊時又被機車撞上，昨天他在個人臉書發布聲明。記者袁志豪／翻攝
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警察車禍車主
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