親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

大王隊友宮台康平 東大資優生的文武野球路

越夜越美麗！全台元宵燈會總整理看這

矯正署：受刑人非勞工 更生基金出獄可領

2019-02-18 20:58中央社 台北18日電

監察院指台南受刑人勞作金平均每月19.6元，違反人道。矯正署今晚說，受刑人與勞工無法相提並論，且19.6元是屬於1/5可自由使用，另4/5屬於更生基金，待受刑人出獄就可領回。

因監所作業制度僵化，有受刑人一個月拿不到新台幣20元，監察委員王美玉、王幼玲、高涌誠今天召開記者會，糾正法務部矯正署，讓受刑人淪為廉價勞工，也違反人道。

法務部矯正署指出，按行刑累進處遇條例，勞作金分成自由使用及非自由使用，監察委員所指的台南監獄受刑人每月僅勞作金19.6元的論述，這19.6元屬於1/5可自由使用，另外仍有4/5(78.7元）屬於非自由使用；非自由使用基於更生基金理念，受刑人獲釋後，避免無生活援助，這筆錢仍歸屬受刑人的自身財物。

矯正署統計，107年度自營作業受刑人平均每月勞作金約2083元，勞務作業受刑人(委託加工及視同作業)平均每月勞作金約487元，並無所謂受刑人每月勞作金低於20元的情形。

矯正署指出，監獄作業主要目的以訓練謀生技能、養成勤勞習慣等矯正目標為主，次要目的才是積極開拓作業收入以提高受刑人勞作金。

受刑人勞作金屬於公法上的分配，非私法上的薪資給付，按監獄行刑法第33條規定，作業收入扣除作業支出之後，須依法提撥固定比例作為犯罪被害人補償、補助受刑人飲食費用及改善受刑人生活設施等，以減輕國家財政負擔，因此受刑人勞作金僅占作業賸餘的37.5%，自與一般勞動工資的計算方式與分配目的不同，無法相提並論。

有關受刑人作業勞作金給付辦法，矯正署將召集專家學者及各業務單位，研議如何改善分配做法，期能在公平、公正且不影響矯正處遇及作業績效之下，逐步改善不同科別所得勞作金差異過大的情形。

法務部並已提出監獄行刑法修正草案於行政院審議中，衡量近年物價上漲及收容人在監生活基本經濟需求，有關勞作金提撥比例，草案內容已將原作業賸餘提撥37.5%提高至60%，並獲參與審查的機關、民團的肯定。

受刑人監獄行政院
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

查LV假貨竟中飽私囊 保二小隊長貪汙起訴

2019-02-18 17:23

影／男童無辜被撞慘死相驗頸部骨折 肇事者未回應

2019-02-18 16:46

台東貪醫陳仁文案 更三審女友人免刑但沒入4800萬

2019-02-18 13:48

播報年改新聞惹訟 張雅琴：議題可受公評

2019-02-18 13:10

不顧對方有妻小在車上 他認錯人連開17槍判9年2月定讞

2019-02-18 13:07

提告撤銷禁止同志教育公投案 伴侶盟仍卡在程序

2019-02-18 13:05

「花納稅錢養敗類！」司法兒少何時才能露曙光？

2019-02-18 12:20

呼麻性侵案未了 胡睿兒被求償千萬違約金、百萬利潤

2019-02-18 12:15

妻出軌、人夫挽回趴引擎蓋摔死 小王被依殺人罪聲押

2019-02-18 11:29

蔡英文隨扈遭認定性騷擾 怒告總統府求平反

2019-02-18 11:29

中華電信假交易真貸款8億餘 中檢起訴中華電信25員工

2019-02-18 11:17

北市3千萬元現金搶案 主嫌王璟澄遭起訴

2019-02-18 10:59

3傷1幼兒枉死車禍 駕駛酒測值1.27竟非肇事主因

2019-02-18 10:18

鐵絲竊案／檢曾宣示 不該為上訴而上訴

2019-02-18 00:41

鐵絲竊案／檢方堅持上訴 為自己辦案成績？

2019-02-18 00:36

2毛錢鐵絲竊案 檢「追殺」到終審

2019-02-18 00:22

偷2毛鐵絲？ 拆鄰綁電線杆告示 檢「追訴到底」引議

2019-02-17 23:33

不滿閨密創LINE群獨漏她 悍妹奪友手機進群飆髒話

2019-02-17 16:37

有心結？員警丟同事隨身碟 遭調職處分還吃官司

2019-02-17 16:28

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

私密處常發炎…醫勸停性生活 空姐嘆「不能停」真相令人怒

2019-02-18 10:35

搭火車被阿伯佔位…本想讓座 女兒一句話讓她怒討回座位

2019-02-18 09:25

正談離婚中 中市太平夫妻帶兩年幼子女燒炭亡

2019-02-18 11:59

知名社群平台前幹部 今墜樓身亡雙腳高掛圓環外牆

2019-02-18 16:00

被撞有酒駕！新化車禍3傷1男童亡 酒測值爆表達1.27

2019-02-17 22:22

港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

2019-02-18 14:32

女子從飯店13樓墜樓當場死亡 母傷心痛哭

2019-02-18 08:53

獨／新北警花遭影射拍性愛片 網瘋傳重傷她「告到底」

2019-02-18 16:08

中華電信假交易真貸款8億餘 中檢起訴中華電信25員工

2019-02-18 11:17

涉賄議員廖天隆燒炭亡 給妻遺書：無法瓦全只好玉碎

2019-02-18 12:02

扯！家庭聚會分兩桌 店員竟要求「禁止交談」

2019-02-18 10:21

台中國中女老師失蹤4天 家人報警急尋人

2019-02-18 09:52

台中一家4口燒炭亡 妻子雙手膠帶纏綁死因可疑

2019-02-18 13:25

影／草屯大觀市場火警悶燒 恐怖濃煙亂竄吞沒市場

2019-02-18 17:24

新北兩夫妻門窗緊閉陳屍床上 全身呈桃粉色斑紋

2019-02-18 14:38

台東貪醫陳仁文案 更三審女友人免刑但沒入4800萬

2019-02-18 13:48

高鐵上吃麻糬花生粉灑滿地 男視而不見到站就下車

2019-02-18 12:31

CPR「不敢停下來」 從死神手中救人少年獲表揚

2019-02-18 11:33

南榮公墓前車禍 行人闖紅燈遭91歲駕駛撞1死1傷

2019-02-18 16:20

女退租前刷油漆整理蹲地照曝光 網歪樓：背影好美

2019-02-18 16:31

2毛錢鐵絲竊案 檢「追殺」到終審

2019-02-18 00:22

影／黑白雙B狹路相逢互不相讓 逼車亮槍恐嚇雙雙被逮

2019-02-18 12:11

3傷1幼兒枉死車禍 駕駛酒測值1.27竟非肇事主因

2019-02-18 10:18

台南新化民宅起火 婦人受困救出無生命跡象

2019-02-18 09:34

路邊白雞不要撿！以為加菜 小心牠有「特別身世」

2019-02-18 15:48

鳳梨田水溝挖出17世紀紫砂壺 中研院研究員借展覽挨告

2019-02-18 19:02

警方愛河燈會四處搭訕 「誰做了壞事？」內情卻暖心

2019-02-17 22:16

中邪？ 男子闖宮廟挖香灰灑一地 隨後當街持刀自捅亡

2019-02-18 13:35

困電梯點火求救 老婦燒死

2019-02-18 00:45

說好的緩刑沒了 涉訟議員自殺

2019-02-18 00:43

3名熟女租老旅社當「貓仔間」 80歲老翁尋歡被逮

2019-02-18 15:04

半夜傳訊息告別 宜蘭女國中生跳樓不治

2019-02-18 11:46

台中太平男帶妻小燒炭亡 臉書露負面訊息：做人失敗

2019-02-18 14:42

9女19男雜交趴開庭 3主辦人認罪：不會再犯了

2019-02-18 16:09

小客車國道追撞貨車 被撞司機拋飛、乳牛慘壓車下

2019-02-18 13:18

影／酒駕車禍幼兒無辜慘死 畫面曝光超車肇禍

2019-02-18 12:06

播報年改新聞惹訟 張雅琴：議題可受公評

2019-02-18 13:10

偷2毛鐵絲？ 拆鄰綁電線杆告示 檢「追訴到底」引議

2019-02-17 23:33

台中一家4口燒炭死亡相驗 檢：吳妻頸有勒痕手肘瘀血

2019-02-18 18:32

注定要抓到你 中午摩鐵開毒趴他栽在同名警察手中

2019-02-17 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top