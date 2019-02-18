彰化前市長讓利給子女遭監院重罰 確定罰600萬元

2019-02-18 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



彰化巿前市長溫國銘任內在其子女所有土地旁各別施作工程，造成土地價值提升，遭監察院以違反公職人員利益衝突迴避法裁罰500萬元及100萬元。他提告抗罰，一審認定有裁量怠惰瑕疵，500萬元免罰，但100萬元部分合理。雙方上訴後，100萬元確定，而500萬元發回更審判要罰。溫又上訴，最高行政法院認為未具體指摘原判決違背法令之處，上訴不合法，因此裁定駁回。

判決指出，溫國銘在彰化市長任內，在其女所有土地旁，施作「彰化市阿夷里鐵道閒置空地綠美化工程」，及其子所有土地旁施作「彰化市建寶里建寶街與介壽南路交叉路口道路改善工程」，使其子女的土地價值提升，遭監察院各別裁罰500萬元、100萬元。溫國銘不服，提起訴願被駁回後，向行政法院提告抗罰。

北高行指出，阿夷里工程違規行為，監察院因認定溫國銘土地賣出獲利逾1500萬元而裁處最高額罰500萬元，但監察院卻未將買賣土地過程中的稅捐及交易仲介等費用予以扣除，明顯未審酌違法行為所得利益實際情形，有裁量怠惰瑕疵，因此撤銷原處分。

至於建寶里工程違規行為部分，法院表示，監察院裁處最低額罰100萬元，無裁量逾越、裁量怠惰或裁量濫用的情事，因此予以維持。雙方均不服提上訴，最高行政法院將原判決關於500萬元部分廢棄發回更審，並駁回溫的上訴，因此100萬元部分已判決確定。

至於500萬元部分，北高行更一審判溫敗訴。溫再度上訴，但最高行認為上訴理由均未對原判決如何違背法令具體指摘，上訴不合法，因此依行政訴訟法相關規定，裁定駁回上訴。