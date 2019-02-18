好衰！砂石車路過爆胎 家中門窗玻璃碎裂滿地

2019-02-18 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高市阿蓮區王姓住戶的住家大門玻璃無故破裂，住戶不甘損失報警處理。警方調查發現，事發時一輛砂石車輪胎爆胎，竟產生巨大氣壓震破玻璃，林姓司機與住戶達成理賠共識。警方指出，大型車輪胎的胎壓約5個大氣壓，爆胎瞬間釋放出來的壓力等同500公斤，氣壓宣洩會造成很大破壞立，不可輕忽。

湖內警分局指出，日前家住阿蓮區忠孝路的王姓居民外出，返家後發現居家大門的玻璃竟然無端碎裂，碎玻璃掉落滿地，自問沒有與人結怨，絕不可能遭人尋仇報復，因情況真的太離奇，希望報警揪出兇手。

處理員警訪查鄰近店家，對面汽車保養廠老闆說，當天有輛砂石車行經王宅前輪胎爆胎，依據自身經驗判斷，大車爆胎的威力極大，若旁邊恰巧有騎士並行，人車被噴飛都不足為奇，砂石車爆胎應該與玻璃破裂脫不了關係。

警方據此線索調閱沿線道路監視器，並順利找到林姓砂石車司機出面說明。林姓司機說，砂石車確實有在阿蓮區忠孝路上爆胎，但是不知道爆胎會震碎民宅玻璃，願意賠償王姓住戶損失。