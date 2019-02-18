台南再傳酒駕 立委參選人陳筱諭：修法要追上社會期待

2019-02-18 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南新化傳出酒駕1歲半孩童車禍身亡，無黨籍立委候選人陳筱諭認為，肇事罪罰應提高修法腳步要追上社會期待。圖/ 陳筱諭服務處提供 分享 facebook

台南新化昨傍晚發生三車追撞，其中一人還酒駕，1歲半男童車禍中不幸身亡，台南市第二選區立委補選參選人陳筱諭認為，類似酒駕肇事屢見不鮮，政府對於酒駕肇事罪責及罰責應提高，修法速度更要加快，才能追上社會的期待。

日前法務部已提出對酒駕肇事者將朝向故意殺人罪責修法，陳筱諭認為，懲治酒駕者可以同時在刑法和行政罰加重肇事者的罪責及罰責。

不過，按照規定，一旦酒駕肇事者遭判刑入獄，行政罰罰款就不必繳納，因此，在行政罰的修法上，應朝向剝奪酒駕慣犯的駕駛權利修法，包括吊扣、吊銷駕照，甚至可終身剝奪其駕車權利，不讓酒駕累犯再有利用機動車輛成為殺人工具的機會。

此外，陳筱諭表示，刑法部分可提高刑責，但是也要給法官一定量刑空間，要求肇事者盡速和被害人家屬達成賠償和解，換取減刑甚至緩刑等判決，否則如果一味地要求修法將酒駕肇事者關到牢中，屆時反而可能降低被告和解的意願，官司訴訟期間也會拉長，修法過程也必須考量到被害人家屬的後續賠償問題。

至於有人建議比照部分國家規定，強制要求在酒駕累犯車上加裝「酒測引擎發動裝置」，由於酒駕者可能駕駛他人車輛，且酒測裝置準確度可能有偏差等問題，恐還有討論空間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康