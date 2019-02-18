台東貪醫陳仁文案 更三審女友人免刑但沒入4800萬

2019-02-18 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



衛福部立台東醫院已故前精神科主任陳仁文涉詐領健保、收取藥商回扣等案，雖因審判期間死亡獲得免訴，全案在二審時一度時因法院認定醫師不具公務員身分，改以詐欺罪輕判陳仁文3年有期徒刑，遞奪公權2年，被以共犯起訴的陳父母、姚姓女友人貪汙與洗錢等也因此均判無罪，檢方查扣的4800餘萬元不非法所得，法院也裁定不得沒收，惟，日前花蓮高分院更三審逆轉改認陳具公務員身分，陳的父母獲判無罪，陳的姚姓女友人收受賄賂部分免刑，但從姚女住處所查扣的犯罪所得4800餘萬元，法院則宣告沒收。

其中陳的父母部分合議庭也裁定依刑事妥速審判法第八條規定，檢察官不得上訴，定讞；至陳仁文的姚姓女友人部分，檢察官及被告如不服判決，可再上訴。

陳仁文原名陳明哲，案發後改名，民國85年底他任職當時的衛生署立台東醫院精神科醫師，87年5月起升任精神科主任兼任台東醫院藥事審議委員，具有決定藥品採購權，也讓他從原本在同事與病患，甚至媒體記者評價「最沒有架子，最和藹醫生」，一變成全台最貪醫生，犯下詐領健保費最多案件。陳仁文在102年底病故獲得免訴，但協助收取藥商回扣、藏錢、洗錢的陳父與兄妹、姚姓女友人則是官司纏訟至今。

民國96年間陳仁文遭醫院內部政風舉報，經檢方偵查後起訴，指控他從民國87年起至96年間，每個月收取藥商100萬元至200萬元回扣、盜刷遊民健保卡、販售4級毒品及違反醫師法、販售重大傷病診斷書，讓有心人持證明申請政殘障手冊，不法所得逾新台幣1億以上，堪稱國內健保史上最高貪汙案。