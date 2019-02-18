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桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

台東貪醫陳仁文案 更三審女友人免刑但沒入4800萬

2019-02-18 13:48聯合報 記者羅紹平╱即時報導

衛福部立台東醫院已故前精神科主任陳仁文涉詐領健保、收取藥商回扣等案，雖因審判期間死亡獲得免訴，全案在二審時一度時因法院認定醫師不具公務員身分，改以詐欺罪輕判陳仁文3年有期徒刑，遞奪公權2年，被以共犯起訴的陳父母、姚姓女友人貪汙與洗錢等也因此均判無罪，檢方查扣的4800餘萬元不非法所得，法院也裁定不得沒收，惟，日前花蓮高分院更三審逆轉改認陳具公務員身分，陳的父母獲判無罪，陳的姚姓女友人收受賄賂部分免刑，但從姚女住處所查扣的犯罪所得4800餘萬元，法院則宣告沒收。

其中陳的父母部分合議庭也裁定依刑事妥速審判法第八條規定，檢察官不得上訴，定讞；至陳仁文的姚姓女友人部分，檢察官及被告如不服判決，可再上訴。

陳仁文原名陳明哲，案發後改名，民國85年底他任職當時的衛生署立台東醫院精神科醫師，87年5月起升任精神科主任兼任台東醫院藥事審議委員，具有決定藥品採購權，也讓他從原本在同事與病患，甚至媒體記者評價「最沒有架子，最和藹醫生」，一變成全台最貪醫生，犯下詐領健保費最多案件。陳仁文在102年底病故獲得免訴，但協助收取藥商回扣、藏錢、洗錢的陳父與兄妹、姚姓女友人則是官司纏訟至今。

民國96年間陳仁文遭醫院內部政風舉報，經檢方偵查後起訴，指控他從民國87年起至96年間，每個月收取藥商100萬元至200萬元回扣、盜刷遊民健保卡、販售4級毒品及違反醫師法、販售重大傷病診斷書，讓有心人持證明申請政殘障手冊，不法所得逾新台幣1億以上，堪稱國內健保史上最高貪汙案。

判決書指出，陳狂刷被安置的街友的健保卡，製作不實就診記錄，沒看診就開藥，或把只來領藥的患者病歷灌水偽填接受「特約門診會談治療」 額外收取高額健保診察費；另，陳為了詐領健保費及藥商回扣，惡意診療的病患都填報得到憂鬱症，以便開出「KINLOFT」等多種高單價抗憂鬱，抗躁用藥，其中光KINLOFT3年內就開出239萬顆，KINLOFT當時健保價單顆30元，陳仁文向藥商索取百分之60回扣，粗估回扣就高達4千餘多萬元，其中多數病患，包括歷年來被安置在台東醫院的數百位遊民，明明是正常人卻被當成精神病患。

衛福部立台東醫院已故前精神科主任陳仁文民國96年爆發涉詐領健保、收取藥商回扣案。...
衛福部立台東醫院已故前精神科主任陳仁文民國96年爆發涉詐領健保、收取藥商回扣案。 聯合報系資料照
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健保卡回扣台東
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