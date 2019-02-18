提供帳戶給詐團 天真輕熟女：以為是做線上賭博的

2019-02-18 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名林姓女子身體不好，想找一份能在家兼職的工作，在網路上看到提供銀行帳戶就能月入3萬元的好康資訊，明知其中有異，仍將提款卡和密碼寄給對方，結果錢沒有拿到半毛，反而成了詐騙集團的幫助犯，今天被新北地院依幫助詐欺取財罪判處拘役50日，得易科罰金。

判決指出，因為林女提供銀行帳戶，導致5名民眾去年4月陸續被詐欺集團以網路購物扣款錯誤騙取錢財，損失2萬到5萬元不等金額，但她否認有幫助詐欺取財犯行。

審理時，林女辯稱自己是第一次上網找工作，不是很懂，且對方自稱是線上投注站，需要提供會員兌匯存取帳戶，因為10天就能領1萬元，覺得待遇不錯，就將提款卡和密碼寄給對方，但事後沒拿到錢。

法院調查，林女已29歲，曾做過早餐店、餐飲業和手工代工等工作，有一定社會經驗，應知提供銀行帳號的報酬異於行情。她雖稱不知道對方是詐騙集團，但對方自稱是線上投注站，帳戶是供賭博轉帳用，顯然也是以犯罪為業的不法集團，其應可預見帳戶是要被拿去犯罪所用。