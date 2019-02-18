提告撤銷禁止同志教育公投案 伴侶盟仍卡在程序

2019-02-18 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



婚姻平權大平台於去年九合一大選併公投前夕在凱達格蘭大道舉辦「為愛返家--搭上幸福特快車」兩好三壞音樂會。記者黃義書/攝影 分享 facebook

中選會初審通過由下一代幸福聯盟等團體提出的反同婚三項公投案，引起挺同團體強烈不滿。台灣伴侶權益推動聯盟提告請求撤銷中選會公投案的審議結論。台北高等行政法院今針對同志教育案開庭，雙方仍對於程序問題見解不同，受命法官吳俊螢庭末諭知候核辦，將擇期再開庭。

中選會去年4月17日初審通過三項公投提案，第一案是民法婚姻章限制一男一女結合（婚姻定義）、第二案是以民法婚姻規定以外形式保障同志（專法案）、第三案是《性別平等教育法》不應教國中及小學生同性戀課程（禁止同志教育）。

婚姻定義公投案是由幸福盟公投行動總召游信義提案、同婚用專法案、禁止同志教育則是幸福盟理事長曾獻瑩提案。婚姻平權支持者認為，提案主文已經違反釋字第748號解釋，由伴侶盟義務律師團代理釋字748聲請人祁家威等人，提告要求撤銷中選會審議結論。

法院今上午針對同志教育案進行第二次準備程序。伴侶盟認為中選會去年4月17日審議結論及10月9日的成案公告，已侵害原告（同志族群）的權利，因此有資格提告。

由於伴侶盟去年8月間，僅針對4月17日的審議結論提訴願並提行政訴訟，而10月9日公告後，伴侶盟另針對此行政處分提行政爭訟，兩部分均被行政院訴願委員會駁回，前者指審議結論非行政處分，且原告不是利害關係人，不能提告； 後者則說不需要訴願先行程序，可直接提告。

所以伴侶盟在原本的訴訟中，追加起訴並聲明要撤銷10月9日的公告，主張符合行政訴訟法第111條第3項2、3款，基礎事實同一及情事變更，另若法院認為適當，請依第1項准許追加。

中選會委任律師蔡進良則表示不同意追加，本件公投案有兩階段程序，且有不同提案及連署人數，其他機關應為行為也不同，非請求事實基礎不變。他也指出，4月17日的公告非行政處分，不能成為訴訟標的，且雖10月9日的公告是行政處分，但本件屬公共政策之複決，僅有提案人及領銜人可以爭訟，原告沒資格。

伴侶盟的先位聲明是撤銷訴訟，而備位則是確認違法訴訟，強調本件有「即受確認判決之法律上利益」，因為性別平等教育法施行中，但公投又通過這種主文，教育現場無所適從，不曉得教學範圍。

蔡進良則反駁，指沒有即時非用確認判決予以除去侵害的情形，顯然違法。他認為，該法律上的利益應是權利在法律上有受危害或將受危害之虞，故對已造成的權利損害或將來可能發生的權利損害，均不可提起確認訴訟。

受命法官表示本件要先處理程序問題，並詢問雙方有無證據要請求調查。伴侶盟請中選會提出去年5月4日通知領銜人曾獻瑩的函。庭末，法官諭知候核辦。