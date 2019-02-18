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呼麻性侵案未了 胡睿兒被求償千萬違約金、百萬利潤

2019-02-18 12:15聯合報 記者林孟潔╱即時報導

Under Lover。圖翻攝自臉書
Under Lover。圖翻攝自臉書
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藝人團體「Under Lover」由胡睿兒、楊琳組成，因一首「癡情玫瑰花」走紅，但歷經成員胡睿兒呼麻、性侵，又被經紀公司東聲唱片指控片面終止合約，向兩人求償兩千萬元違約金。台北地方法院曾安排雙方調解，但因Under Lover只派律師協商，未達成共識，調解失敗；法院今天辯論終結，法官諭知3月7日宣判。

東聲唱片認為，雙方簽8年經紀約，約定Under Lover應在合約期間內錄製8張專輯並創作80首歌，但對方只出一張唱片就片面終止合約，依合約內容向兩人求償各1000萬元違約金。另外，「癡情玫瑰花」MV也由東聲出錢拍攝，要求返還YouTube相關分潤，原僅能查到2015年半年收益，故求償40萬餘元。

台北地方法院今天開庭，經過函詢相關單位有關「癡情玫瑰花」YouTube收益，確認該首歌2015年至2018年分潤為124萬5353元。東聲唱片指出，因從回函中得知，僅有胡睿兒一人獲得該筆利潤，故指向胡睿兒一人求償，並將金額擴大至124萬餘元。

Under Lover委任律師指出，和當事人確認後，確定分潤金額沒有問題，但是否只有胡一人收益，或是兩人有分配，仍待確認。法官諭知今天辯論終結，將於3月7日下午5時宣判。

東聲唱片負責人徐嘉良先前參與調解曾說，Under Lover本來就站不住腳，合約簽8年，他們卻只待一年、只發一張片就離開，「可能覺得自己紅了」。

東聲先前開庭也提供Under Lover相關違約事證，包括私自參加「台中音樂搖滾趴」、「彰化中秋晚會」、「為愛發聲公益演唱會」、「竹林中學迎新演唱會」、「大甲芋頭節」、「社頭中秋晚會」、「桃園起駕晚會」、「台北自由廣場」活動、「台南應用科大」活動等。

胡睿兒。本報資料照片
胡睿兒。本報資料照片
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胡睿兒
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