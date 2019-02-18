妻出軌、人夫挽回趴引擎蓋摔死 小王被依殺人罪聲押

2019-02-18 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園潘姓男子明知張姓人妻已婚，卻趁她和謝姓丈夫感情不睦介入，小年夜前一晚（2日）潘和蔡姓友人開車搭載張出門，謝驚覺老婆在小王車上，苦苦哀求她下車回家不成，遂趴臥引擎蓋阻止，但開車的蔡仍加速行駛8公里，導致謝體力不支摔車致死；檢方依殺人罪嫌聲押潘、蔡獲准。

警方調查，謝男之前發現張姓妻子和潘有染，氣得質問結果2人發生激烈爭吵，後來張所幸直接離家出走，直到小年夜前一晚11點多，謝得知老婆竟然坐在潘姓小王的車上，他趕到場不斷勸說對方下車，但張不理睬，謝見車子打算駛離，就乾脆就趴臥在車子引擎蓋上阻止。

當時開車的蔡姓友人見狀非但沒停車，反而踩油門加速行駛8公里多，最後謝體力不支鬆手，但頭部撞擊地面住院搶救5日仍宣告不治，而潘等3人就直接離開現場。

警方獲報認為案情可疑，隨即調閱路口監視器畫面，這才發現是謝趴在車上跌落致死，警方通知開車的蔡男到案時，他供稱因為張女和老公吵架堅持要離開，對方趴在引擎蓋上時，張還對他說了句「快走」，所以自己才加速甩開謝，訊後被依過失致死罪嫌移送偵辦。

檢察官相驗大體後認為案情不單純，簽發拘票前晚將蔡、潘及張陸續拘提到案，訊後以蔡、潘具有可預見開車加速，可能導致謝男摔車致死情況，仍不違背其本意繼續行駛，具有殺人不確定故意，依殺人罪嫌將蔡、潘向法院聲請羈押獲准，另張女訊後請回。