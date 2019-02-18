蔡英文隨扈遭認定性騷擾 怒告總統府求平反

2019-02-18 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



總統蔡英文前內衛隨扈楊文志少校以通訊軟體傳不雅照片、言語文字的方式性騷擾總統府內一名女武官，甚至在府內洗手間和停車場有攔阻舉動。經性平小組認定成立性騷擾，決議楊應參加性平等教育課程8小時。楊不服提告，台北高等行政法院今上午開庭，傳喚總統府證人作證，但法官決定不公開審理，目前仍開庭中。

被害女武官於前年4月20日、24日向上級侍衛長劉志斌指控被性騷擾。2017年5月底，楊文志被媒體報導後，隨即被調往特勤中心。被害人則向性別平等委員會申訴，指楊以手機傳送不雅照片，並在總統府女廁及停車場有攔阻動作，這些行為舉動讓她感到不愉快、不舒服。

性別平等專案小組調查報告指出，楊不否認與女方提及「避孕器」的話題，但雙方就為何談到避孕器，各有說法，另外楊也不否認曾提供「裸露上半身」的相片給陳女看，造成女武官不舒服。

委員聽取雙方說法並調閱監視器畫面後，認為職場性騷擾案是否成立，主要是以尊重當事人的主觀感受為主要考量，由於被害人認為，楊文志的舉動、行為，確實讓她感到不愉快、不舒服，於是認定該案成立，決議楊必須接受性平教育課程8小時，並建議總統府應持續加強性騷擾防治，以及性平教育訓練。

此事件引發一連串官司，楊對被害人提告妨害名譽，懷疑自己名譽被侵害是女方散佈不實訊息。台北地檢署認定誹謗罪嫌不足，不起訴女方；楊向台北地院聲請交付審判，法官認為沒有證據顯示事件外洩與女武官有關，裁定駁回。

此外，楊因性騷擾成立且又必須上課，提出申覆被駁回後，提行政訴訟告總統府。法院今上午續行準備程序，總統府方派出三名律師「迎戰」，楊也委任三名律師，而自己未到庭。受命法官今傳喚三位證人，不過決定不公開審理，開庭內容目前不得而知。