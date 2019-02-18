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中華電信假交易真貸款8億餘 中檢起訴中華電信25員工

2019-02-18 11:17聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

中華電信為增加營業額，勾結掮客林茂榮仲介廠商以「假交易、真貸款」方式，在採購、整...
中華電信為增加營業額，勾結掮客林茂榮仲介廠商以「假交易、真貸款」方式，在採購、整修旅館、太陽能電池、營繕等29件工程涉嫌假交易，檢方查出中華電信台中、台北、新北、基隆、苗栗等營業處共放款8億餘，半數無法回收，損失4億3039萬餘元，台中地檢署今天依涉嫌證券交易法等罪起訴中華電信25名員工、24名廠商。圖／本報資料照
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中華電信為增加營業額，勾結掮客林茂榮仲介廠商以「假交易、真貸款」方式，在採購、整修旅館、太陽能電池、營繕等29件工程涉嫌假交易，檢方查出中華電信台中、台北、新北、基隆、苗栗等營業處共放款8億餘，半數無法回收，損失4億3039萬餘元，台中地檢署今天依涉嫌證券交易法等罪起訴中華電信25名員工、24名廠商。

檢方依違反證券交易法、偽造文書、商業會計、加重詐欺等罪起訴中華電信包括營運處總經理陳中光、基隆營運處總經理葉戴燦、台北營運處科長徐永昌、新北營運處工程師詹家樑、苗栗營運處管理師賴國禎等25人；以及掮客廠商24人。

檢察官林依成查出，中華電信為增加營業額，而甲廠商為取得資金週轉，由林茂榮居間協調，並指定乙公司為供貨商，中華電信同時與甲公司簽訂銷售合約、與乙公司簽訂採購契約後，隨即支付100%貨款給乙公司，乙公司輾轉將資金給甲廠商，而甲公司未依約於3個月至6個月後，未支付貨款給中華電信。

中檢偵辦中華電信疑弊案，分3波偵查，「第1波」始於去年6月間，檢調查出查出，中華電信台灣南區台中營運處第一企業客戶科退休科長周慶源、現任股長林合成，勾結廠商林茂榮採購新建工程分支管，全是假交易、未驗收，向中華電信詐財4600萬，檢察官聲押林茂榮等3人獲准。

經檢調深入追查，案子愈滾愈大，台中檢調去年8月15日，搜索中華 電信公司台中營運處及金座旅館等，約談中華電信營運處等27人到案，訊後諭令10人交保。檢方這時發現不僅台中營運處涉及不法，尚有北區電信分公司涉案。

「第3波」去年8月23日展開，由檢察官林依成指揮百餘名調查員，前往中華電信北區分公司台北營運處、新北營運處、基隆營運處、苗栗營運處搜索，共搜索24個點、傳訊31人到案。

檢察官認為中華電信基隆營運處前總經理葉戴燦、苗栗營運處前科長賴國楨、新北營運處工程師詹家樑等3人，涉嫌證券交易法非常規交易等，向法院聲請羈押，法官裁定羈押葉、詹2人， 賴則以30萬元交保；此外有11人分別以5至20萬交保。

檢調查出，林茂榮等人從103年至106年間，利用中華電信有營收成長的壓力，居間仲介中華電信公司台中、台北、新北、基隆、苗栗等營運處，以「假交易、真貸款」的非常規交易方式，將中華電信公司的資金貸給需週轉的公司。

中華電信公司營運處從虛偽交易金額中獲取4%至8%不等利潤，而林茂榮等掮客則向各交易公司從中抽取3%至4%不等的酬佣，總計中華電信放款8億1018萬元，預計獲利上億元，但貸款資金公司的財務狀況不良，詐得資金後即倒閉，至107年9月20日止，仍有4億3039萬餘元的距額損失。

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