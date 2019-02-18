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女兒自白「我爸是鋼鐵人」被同學笑 父現身全校轟動

北市3千萬元現金搶案 主嫌王璟澄遭起訴

2019-02-18 10:59聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市一名Uber女駕駛受託開車運送國際黃金買賣業者的3000萬元現金，遭兩名搶匪趁她下車買鹹酥雞，連錢帶車開走。台北地檢署今依加重強盜罪嫌起訴主嫌王璟澄，另對涉案的劉姓、林姓2名嫌犯發布通緝。

檢警調查，去年10月29日晚間8時許，Uber司機鄧姓女子（37歲）接受國際黃金買賣業者委託，以TOYOTA WISH「押鏢」3000萬元現金到指定地點。

鄧女先到長安西路、南京東路2處地點收款，鄧女再找王姓女友人（38歲）陪同；豈料，在長安西路的某舞廳擔任泊車小弟王璟澄與劉姓同夥事先接獲通知此事，從長安西路起即尾隨2人，伺機行搶。

兩女行經中坡北路時下車買鹽酥雞，被兩名名男子持刀上車，劫走3000萬元現金以及車輛。

檢警調閱監視器追查，發現2嫌將車開往忠孝東路5段附近棄置路邊，再搭上接應的轎車離去。

警方趕往現場，在被劫車上找到200萬元，警方以車追人，發現接應車輛開往寧夏夜市附近國小的地下停車場，警方查出王璟澄等人涉案，訊後移送檢方偵辦。

檢察官依強盜罪漏夜偵訊，王被法院裁定聲押，另外兩人各以2萬交保。

檢方依據行車紀錄器畫面，發現王嫌的劉姓友人當天的服裝、體型與搶匪近似，懷疑劉為共犯，但劉在案發後隨即出國，迄今未到案。

檢警另在接應的轎車上找到林姓嫌犯的指紋，因林嫌另案遭桃園地檢署執行科通緝中，將劉、林均發布通緝。

一度被警方逮捕，獲檢方諭令以2萬元交保的汪姓、李姓男子，因兩人恰巧於案發當晚與王璟澄聚會，但查無具體涉案事證，今不起訴2人。

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