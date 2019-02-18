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3傷1幼兒枉死車禍 駕駛酒測值1.27竟非肇事主因

2019-02-18 10:18聯合報 記者周宗禎╱即時報導

昨晚新化發生嚴重車禍，警消將傷者送醫。圖/翻攝畫面
昨晚新化發生嚴重車禍，警消將傷者送醫。圖/翻攝畫面
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台南市38歲陳姓男子昨晚酒後駕車行經新化區中正路發生車禍，一名1歲半男童無辜慘死、3人受傷， 陳姓男子酒測值高達每公升1.27毫克，警方原以為他酒駕失控肇事，沒想到調閱他車上行車記錄器畫面，發現竟疑遭22歲戴姓男子駕車超車不當衝撞，初步研判戴姓男子才是肇事主因，他人還在住院警方將前往醫院詢問事發經過詳細調查，將以公共危險罪嫌將酒駕男送辦，戴姓男子則依肇事致死罪嫌送辦。

新化分局表示，白色轎車擦撞後衝到對向車道直接對撞剛好經過的藍色轎車，造成車上無辜的1歲半男童慘死；警方查出陳姓男子的酒測值高達1.27毫克，幾乎達爛醉程度，起先因為監視畫面不是很清楚，以為是他酒駕肇事，今天調閱他的行車記錄器畫面發現他並未偏離正常車道，而是突然間有一輛白色車輛自左側超車時撞上，車身劇烈搖晃衝向路邊。

警方調查，陳駕車行駛新市往新化方向路上遭撞，車飛入一旁田裡，駕駛白色轎車的戴姓男子則衝往對向車道撞擊28歲李姓婦人駕駛的藍色汽車，車上則載有康姓1歲半幼兒。

因衝撞擊力道猛烈兩輛都毀損嚴重，李女本身腳部骨折，幼兒到院前心肺功能停止，救護人員電擊和CPR送醫，但急救近1小時仍宣告不治。

員警表示，李女與幼兒是無辜受害者，她因去領回送修車輛，與丈夫分別駕車， 雖受傷但沒有生命危險，丈夫開車在前發現後方車禍趕緊回頭求救。

警方指出，戴膝蓋撕裂傷約10公分，陳右胸疼痛，酒測竟高達每公升1.27毫克， 但兩人傷勢都不嚴重，沒有生命危險。

警方表示，戴姓男子當時自稱正常超車，不知道為什麼會發生車禍，員警將前往醫院製作筆錄了解，也不能排除戴姓男子要超車時，酒駕的陳姓男子不讓車加速造成超車失誤肇事，真正原因還要進一步調查。

昨晚新化發生嚴重車禍，兩輛轎車撞得稀爛。圖/翻攝畫面
昨晚新化發生嚴重車禍，兩輛轎車撞得稀爛。圖/翻攝畫面
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