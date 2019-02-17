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偷2毛鐵絲？ 拆鄰綁電線杆告示 檢「追訴到底」引議

2019-02-17 23:33聯合報 記者王宏舜╱即時報導

瞿姓男子拆解曹姓鄰居綁在電線杆上的「請勿停車」告示牌鐵絲，遭曹控告竊盜，鐵絲市價2毛錢。瞿解釋擔心鐵絲割到人，才扯下鐵絲，且鐵絲就丟路旁，沒帶走。新北地院認為瞿罹患精神疾病、詞不達意，也未拿走鐵絲，判無罪，但檢察官仍上訴。高等法院認定瞿無不法意圖，駁回檢方上訴確定。

瞿因患精神疾病，依法須指派律師替他辯護，瞿遭起訴、上訴，法律扶助基金會在這兩個審級即支付6萬元的律師費用，加上鐵絲是曹姓住戶在公物上私綁，法界人士質疑「根本是濫訴」。回收業者也表示，1公斤的鐵絲回收價是5元，這綑5、60公分的鐵絲沒有回收價值。

曹姓住戶在自家門口的電線杆上，以鐵絲纏綁「請勿停車」的告示牌，去年2月19日晚上，瞿姓男子拆解鐵絲，當時在住處二樓的曹聽到異聲、下樓查看，發現告示牌被拆了，瞿也走得老遠，他氣得追人。曹提告，新北市警中和分局依竊盜罪移送，新北地檢署偵結後起訴。

瞿否認偷鐵絲，解釋因怕鐵絲割到路人或小狗，才把鐵私扯下來，況且扯下後是扔在曹家植栽，沒有帶離；他說「不會偷不到2毛的鐵絲」。竊盜罪的構成要件是基於竊盜犯意、不法所有意圖，將他人所有物「移入自己實力支配之下」，新北地院認為領有中度身心障礙證明的瞿不僅詞不達意、常答非所問，且他根本沒將鐵絲據為己有，判他無罪。

曹姓男子沒要求上訴，但新北地檢署仍上訴，並以一審時證詞與監視器、警察目擊都不同的魏姓鄰人說法為上訴理由。

高院審理時，員警證稱鐵絲是在曹家前撿起，而監視器也沒有拍到瞿「偷走」的畫面，明顯無「在被告實力支配狀態下起獲」的狀況。高院認為，檢察官對起訴的犯罪事實應負舉證責任，檢方上訴卻沒補強證據，只是一再爭辯，駁回上訴。

▉「拆」2毛鐵絲 強制辯護6萬律師費全民買單

中研院前院長翁啟惠遭控收受浩鼎公司董事長張念慈股票賄賂，一審獲判無罪，士林地檢署四度召開「無罪案件審查會」，並與檢察總長兩度開會，認為以現有證據上訴二審也難定罪，抉擇不上訴。相較之下，新北地檢署為了僅2毛的鐵絲緊咬罹患精神疾病的瞿姓被告，司法是否禮遇權貴、刁難小民？國人胸中壘塊恐難解。

律師林育杉指出，檢察官是否上訴，應端看一審的判決書內容，若顯無上訴理由、新證據，就不該上訴，要解決「濫訴」以免耗費司法資源，不能忽略檢察系統這一塊，檢方應思考上訴的觀點能否折服於眾。

瞿姓男子被控竊盜5、60公分鐵絲，但他沒將鐵絲帶離現場，明顯與竊盜罪的構成要件不符，本案更有爭議的是，提告的曹姓男子是在公物電線杆上私自纏綁「請勿停車」的告示牌，有廢棄物清理法的問題。一名法官表示，若有行人不慎遭割、劃傷，架設告示牌者可能吃上過失傷害罪，也面臨民事求償。

以「2毛鐵絲」案為例，被告罹精神疾病，屬強制辯護案件，一定要有律師或公設辯護人幫忙辯護，本件由法律扶助基金會協助，兩個審級就須支付6萬律師費，這些錢由納稅人買單，這還不包括訴訟所動用的警察、檢察署、法院的成本。

法界人士指出，本件如果真的是竊盜，無論金額多寡都應懲罰被告，但現有的證據顯示被告無罪，檢方一審敗訴後仍堅持上訴，顯示檢察體系彼此監督功能失靈，一錯再錯，更讓老百姓覺得遭國家機器為難。去年一名女大學生因發現公用冰箱裡1瓶59元的優酪乳被喝光而報警，警方花6千元驗DNA抓「偷乳賊」，但士檢認為馮姓女室友是「誤喝」，沒偷竊犯意，處分不起訴。

有檢察官表示，曾看過有人為了「紅白塑膠袋」或水龍頭被「偷洗手」而提告，檢方也只能偵辦；若一審無罪、告訴人也不再追究，檢方通常不會上訴，畢竟刑法是最後手段，刑罰應有謙抑性，不該濫用。另名檢察官說，若法官判無罪，檢察官會被扣辦案成績，公訴檢察官多半會尊重起訴檢察官意見，若偵辦檢察官堅持上訴，案件多會上訴，但有時公訴檢察官也會自行上訴。

警方訪查回收業者，業者表示1公斤的鐵絲回收價是5元，5、60公分的鐵絲沒有回收價...
警方訪查回收業者，業者表示1公斤的鐵絲回收價是5元，5、60公分的鐵絲沒有回收價值。示意圖。記者王宏舜／攝影
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檢察官竊盜
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