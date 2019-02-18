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廖天隆若確定當選無效 席次依法遞補

2019-02-18 02:55中央社 嘉義市17日電

嘉義市議員廖天隆燒炭自殺，他所涉及選罷法案件及當選無效訴訟，嘉義地方法院發言人洪嘉蘭表示，刑事部分應為不受理判決；但當選無效案件若日後判決原告勝訴，能依法遞補。

現年73歲廖天隆晚間被發現在市議會研究室燒炭自殺，送醫仍不治；他在住家及研究室各留有一封遺書，對於內容，警方表示不便說明。外界解讀與所涉及的賄選案件有關。

廖天隆被控去年9月交付現金新台幣1萬5000元給呂姓婦人，以每票1000元代價向選民買票，廖天隆在偵查庭上自白有賄選事實，83歲呂姓婦人也坦承協助行賄，兩人在1月下旬法院開庭時，再度坦承犯行。

由於廖天隆與呂姓婦人先前在偵查庭上已坦承犯行，當時的承辦檢察官王振名在起訴書上提到，因呂姓婦人的自白，進而查獲廖天隆賄選，且兩人犯後態度良好，建請法官可減輕其刑或是給予緩刑。

不過承辦檢察官王振名已於1月16日離職，並轉任律師，嘉義地檢署公訴檢察官當時在法庭上強調，為求法律公平與端正選風，建請法官具體量刑，不應給予緩刑。

嘉義一名律師指出，當初廖天隆在偵查中自白坦承，雙方所認同的條件，卻在法院審理時，由公訴檢察官提出反駁，還建請法官具體量刑，不應給予緩刑，他認為這是廖天隆想不開的原因。

洪嘉蘭指出，廖天隆死亡，刑事部分依刑事訴訟法第303條應為不受理判決。至於民事的當選無效訴訟，「若無法承受訴訟，也將駁回原告之訴」，至於是否遞補，待當選無效案件確定後才能判斷。

洪嘉蘭說，依公職人員選舉罷免法相關的規定，當選無效案件，若日後判決原告勝訴，才能依法遞補；若當選無效之訴遭到駁回，就不符合遞補規定。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，對於廖天隆自殺一事，深感遺憾，敬表哀悼，對於後續民刑案件將依據民事訴訟法及刑事訴訟法的相關規定辦理。

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