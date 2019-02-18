2毛錢鐵絲竊案 檢「追殺」到終審

瞿姓男子扯斷綁在電線杆的鐵絲挨告竊盜獲判無罪，新北地檢署堅持上訴；鐵絲回收價格一公斤五塊錢，瞿剪斷的鐵絲市值僅兩毛錢。（圖與本案無關） 記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook

瞿姓男子拆解曹姓鄰居綁在電線杆上的「請勿停車」告示牌鐵絲，遭告竊盜；鐵絲長五、六十公分，市價僅兩毛錢，仍被檢方起訴。新北地院判無罪，檢察官再上訴，但高等法院認定瞿無不法意圖，判無罪確定。

瞿有精神疾病，依法須指派律師辯護，法律扶助基金會一、二審共支付六萬元律師費用，檢方被質疑「拿大砲打小鳥」，浪費訴訟資源；法界人士也認為，鐵絲是曹姓住戶在公物上私綁，「全案根本是濫訴」。

新北檢表示，本案贓物價值雖輕，但瞿男有多次犯案紀錄，且本案犯罪事實明確卻矢口否認，又有證人指證，提起上訴。

調查指出，曹姓男子在自家門口電線杆以鐵絲纏綁「請勿停車」告示牌；去年二月十九日晚上，瞿姓男子拆解鐵絲。當時，在住處二樓的曹聽到異聲下樓，發現告示牌被拆了，瞿也走得老遠，氣得追人理論，事後提告。

瞿雖否認偷鐵絲，解釋是因怕鐵絲割到路人或小狗，才把鐵絲扯下來，且扯下後扔在曹家植栽處，沒有帶離，強調「不會偷不到兩毛的鐵絲」。但新北市警中和分局依竊盜罪函送，新北地檢署依竊盜罪嫌起訴。

新北地院審理認為，竊盜罪構成要件是基於竊盜犯意、有不法所有的意圖，將他人所有物「移入自己實力支配之下」；瞿根本沒將鐵絲據為己有，回收業者也表示一公斤鐵絲回收價五元，這綑五、六十公分鐵絲沒有回收價值，判瞿無罪。

事後曹姓男子沒要求上訴，但新北地檢署根據鄰居「看到瞿把鐵絲帶走」的證詞堅持上訴。不過高院審理認為，員警證稱鐵絲是在曹家前撿起，監視器也沒拍到瞿「偷走」畫面，明顯無「在被告實力支配狀態下起獲」的狀況，不構成竊盜罪。

高院指出，檢察官對起訴的犯罪事實應負舉證責任，檢察官上訴卻沒補強證據，只是一再爭辯，因此駁回上訴。