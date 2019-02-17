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台南3車連環撞 一歲半男童送醫不治死亡

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5次前科仍酒駕 撞死少女判6年半

2019-02-17 21:19中央社 台北17日電

有5次酒駕前科的46歲戴姓男子，民國106年酒後開車，在新竹縣關西鎮撞死因事故倒地的16歲少女。台灣高等法院審理後，日前依酒駕肇事致人於死等罪判處6年6月徒刑。

判決指出，戴姓男子於106年12月15日傍晚，與胞弟、兒子及兒子友人在關西鎮一家小吃店及卡拉OK店用餐，喝完幾杯高粱酒後，晚間9時打算到龍潭一家薑母鴨店續攤。

戴男酒後開車載著3人行經關西鎮台三線55.8公里北上車道時，正好一名龍姓少年騎機車戴著16歲劉姓少女因躲避貓狗自撞電線桿，兩人受傷倒地。戴男汽車撞上地上的劉女，劉女送醫後不治。

判決表示，戴男等人下車觀看劉女傷勢後，要求胞弟開車將其他2人載走，自己留在現場假裝路人觀看後離開。警方根據現場監視器及其他車輛的行車紀錄器，翌日凌晨找到戴男，測出他的酒精濃度仍達每公升0.73毫克。

檢方查出，戴男已有5次酒駕前科，已於105年間被吊銷駕照，但他仍酒後駕車上路，肇事致死後逃逸，依酒駕致死罪及肇事逃逸罪起訴戴男。法院審理後，一審判處戴男6年6月徒刑。

檢方與戴男均提起上訴，高院審理後仍判戴男酒駕肇事致死罪5年徒刑，肇事逃逸罪2年徒刑，合併執行6年6月。全案可上訴。

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