陸籍學生夾帶火腿腸闖關遭開罰20萬元

2019-02-17 19:27 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



大陸籍張姓學生17日傍晚從溫州搭機抵達桃園機場，托運行李中夾藏630公克火腿腸，被關務署台北關關員查獲，送防檢局開罰20萬元。這是首次發生大陸籍學生夾帶豬肉製品入台遭鉅額罰款案件。

張姓學生身上沒有帶那麼多現金，無力在現場繳交鉅額罰鍰。防檢局會同移民署審查後，認為張姓學生是持來台念書的多次入台證，可以在一定期限內入境台灣並停留超過6個月以上，與一般大陸居民來台短期停留旅遊不同，為了考量她的就學權益，准許她先入境台灣，再籌措現金繳罰款。

台北關表示，張姓旅客17日下午4時10分搭乘溫州飛桃園的航班抵達桃園機場第2航廈，4時50分提領托運行李從海關檢查台通過時，被海關關員查出托運行李內有630公克的火腿腸，依據動物傳染病防治條例規定送農委會防檢局新竹分局開罰20萬元。

據了解，20歲的張姓旅客為大陸籍，來台灣就讀國內一所大學，利用春節假期回鄉省親，17日再度來台準備學校開學，沒想到因為夾帶火腿腸遭到鉅額罰鍰，她身上沒有那麼多現金，無法當場繳清罰款，事後她發現事態嚴重，當場痛哭失聲。