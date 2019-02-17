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男子暴打八旬阿嬤未羈押 南檢：將視療程再提抗告

2019-02-17 18:10聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市伊姓男子昨天在仁德區成功里活動中心，涉嫌毆持報夾毆打一名不認識的8旬婦人，造成老婦人頭部流血，腿部骨折，警詢後伊被依殺人未遂罪嫌法辦，檢方向法院聲押，但法院審酌伊男有精神障礙限制住居。台南地檢署今天說，伊已住院治療，將視伊在醫院治療時程，再決定是否抗告。

台南市80歲沈姓阿嬤昨天上午在仁德區成功里活動中心內坐著休息時，遭到男子突然持報夾猛打，警方獲報到場逮捕男子，調閱監視器發現，阿嬤至少被打約2分鐘打到頭部皮開流血、腿部骨折住院治療。

警方調查，打人的56歲伊姓男子和被害人沈姓阿嬤不認識，自稱打人「沒有原因」，還說「叫她跪下，她不聽，就打」。員警調閱監視器畫面，只見沈姓阿嬤被伊男攻擊後，起身閃躲，但伊男卻絲毫沒有想停手，還持續打到沈姓阿嬤腿軟跪地，行徑相當惡劣，連警方看到畫面都氣憤不已。

員警說，伊姓男子從東區交界處一路散步到成功里活動中心，見老婦人就出手毆打，被逮回派出所後不時自稱是美國人，要教訓你們這些中國人，情緒精神狀態不穩定。

台南地院發言人蔡雅惠說示，法官審酌犯嫌有精神障礙，被害人目前無生命危險；羈押為限制人身自由最重處分，兩者權衡之下，認無羈押必要性，因此駁回羈押聲請，並諭知將犯嫌限制住居。

台南地檢署發言人柯怡伶說，伊男已被送至醫院進行治療，將在了解醫院治療時程後，視被告有無隨時回到社區的可能，再決定是否抗告。

台南市伊姓男子昨天在仁德區成功里活動中心，涉嫌毆持報夾毆打一名不認識的8旬婦人，...
台南市伊姓男子昨天在仁德區成功里活動中心，涉嫌毆持報夾毆打一名不認識的8旬婦人，造成老婦人頭部流血，腿部骨折，警詢後依殺人未遂罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
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