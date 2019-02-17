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販售犬貓保健食品涉及療效遭罰 10萬 人妻喊「沒賣出」

2019-02-17 16:38聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹一名徐姓人妻為了貼補家用，2017年上網販售犬貓保健食品「骨力勁」，因產品標示「可修復、補充、滋潤與再造受損的軟骨、關節膜、韌帶」等具療效字眼，遭新竹市動保所開罰10萬，但徐女自認沒賣出半瓶，加上參酌產品資訊都是來自廠商，徐女不服結果，向農委會訴願遭駁回後，接著向新竹地院提出行政訴訟，但行政庭法官認為，產品字眼違法，市府裁罰有理，駁回徐女請求。

判決書指出，2017年間徐女在蝦皮購物賣場販售犬貓保健食品「骨力勁60.90錠」，標示產品「1.修復、補充、滋潤與再造受損的軟骨、關節膜、韌帶。2.預防軟骨磨損，增強關節軟骨防禦機制並提升其重組與自我癒合的能力」等字句，涉療效遭人檢舉。新竹市動保所認為徐女違反動物用藥品管理法規定，但考量原告不懂法規及初犯，裁罰10萬元。

但徐女不服，向農委會提出訴願遭駁回，轉而向新竹行政庭提出行政訴訟，要求撤銷新竹市動保所裁罰。徐女向法官喊冤表示，當時她所刊登蝦皮購物賣場，文字內容是參考廠商資訊，「不知有違法，也沒有相關單位警告，而且沒有賣出半毛錢，也立即刪除刊登」，徐女認為，原處分裁處高達10萬元罰鍰罰太重，不符合比例原則。

新竹動保所長楊礎遠表示，徐女在蝦皮販賣這類產品是屬於動物食品營養品，基本上販賣是沒問題，也不會受罰，「只要宣稱具有藥物療效，即有違犯動物用藥品管理法」，最重可開罰100萬元。

動保所認為，徐女販售的產品提到「修復、補充、滋潤與再造受損的軟骨、關節膜、韌帶」等文字，已誘導消費者誤認使用產品，將讓貓狗減少退化性關節炎等疾病危害的風險，文字已表達該產品具有療效，違反動物用藥品管理。考量徐女及時更正，態度良好，因此依最低罰鍰裁罰，減半罰10萬元，並予以12期分期，紓解徐女經濟壓力。

行政庭法官認，雖然徐女販賣產品並非動物用藥，但發表的文字內容，具有預防、治療動物疾病或促進、調節動物生理機能的標示、宣傳或廣告，與寵物食品用字不符，「市府動保所裁罰有理」。

行政庭法官認為市府動保所裁罰有理。記者張雅婷／攝影
行政庭法官認為市府動保所裁罰有理。記者張雅婷／攝影
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新竹修復保健食品
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