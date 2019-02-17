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不滿閨密創LINE群獨漏她 悍妹奪友手機進群飆髒話

2019-02-17 16:37聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市劉姓女子與羅姓女子是朋友關係，兩人曾與其他6名朋友一起到香港旅遊，但旅遊前，劉女、羅女二人就因交男友問題鬧得不愉快，未料去年7月間，眾人旅遊返台後，劉有女與其他友人一起吃飯，席間才發現羅女暗自創立的一個LINE群組，且只邀當初出遊的6名朋友，沒有邀請她，她怒不可抑，拿走林姓友人的手機後，在群組內發三字經、刪除相簿，還嗆「滾出我的朋友圈」，羅女狀告妨害名譽，台中地院認定劉女觸法，判罰3千元，得易服勞役。

判決書指出，劉姓女子與羅姓女子早有嫌隙，兩人曾與其他6名友人前往香港旅遊，旅遊後羅女邀請當初赴會的6名友人加入LINE群組，但沒有邀請劉女。

劉女在去年7月26日晚間6時許，與多名友人一起聚餐時，才獲知被排擠在LINE群之外，沒有受邀，劉女拿走林姓男子的手機後，用林的帳號飆罵多句三字經，還刪除羅女上傳的相簿，還留言「我是誰妳心理有數」、「滾出我的朋友圈」等，羅女認為受辱提告。

劉女在案件審理時，辯稱當時是在氣另外一名友人吃飯遲到，是羅女在群組內亂插話，並不是在罵羅女，不過法官審理時，根據其他證人證詞，以及該LINE群的前後文與劉女一進LINE就刪相簿的動作，認定劉女辯詞不可信，認為劉女犯公然侮辱罪，判罰金3千元，得易服勞役，全案仍可上訴。

台中市劉姓女子不滿被羅姓女子排除在line好友群組外，劉女借友人手機在群組內留言...
台中市劉姓女子不滿被羅姓女子排除在line好友群組外，劉女借友人手機在群組內留言三字經後，被告公然侮辱，遭法院判罰3千元。圖／報系資料照
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LINE香港公然侮辱
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