有心結？員警丟同事隨身碟 遭調職處分還吃官司

2019-02-17 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



時任桃園八德警分局廣興派出所李姓員警，因工作嫌隙和陳姓同仁產生心結，去年3月11日李故意將對方辦案儲存資料用的隨身碟丟進垃圾桶，陳找到後調閱監視器全案才曝光；法院審酌，李身為員警卻知法犯法，考量無前科依妨害公務判他2個月，緩刑2年，得參加10場法治教育。

八德分局表示，2人工作中曾有嫌細，又因辦案過程結下心結引發糾紛，事發後李已調整服務地區至其他分局服務，等收到法院判決公文後，將依規定研議處分。

檢方調查，李員（40歲）當天下午5點多在派出所內使用電腦，見陳姓同事把公務上用的16G隨身碟留在插槽上，隨即拔除並放置主機上方，直到陳找不到隨身碟，大聲詢問在場同仁有沒有看到。

而李明知隨身碟內有陳偵辦刑案現場蒐證相關影音、照片檔，卻伸出右手把隨身碟撥落地面，並彎腰撿起後用衛生紙包住放進口袋，再丟棄在所內樓梯間的垃圾桶，晚上10點多陳在垃圾桶找到，經調閱監視器才發現是李所為，所幸隨身碟無損壞。

檢方訊時，李矢口否認犯行，辯稱那個包在衛生紙內的隨身碟是自己的，並帶回家不知道還找不找得到，但其他在場同仁都證稱，該隨身碟為陳所有，且陳發現不見還有在所內大聲詢問，加上監視器畫面也拍下李作案過程。

檢方認為，李假借職務上機會犯案，依法起訴建請法院加重其刑；法院審理時，李自白坦承犯行，院方審酌他用不法手段隱匿員警依法移置保管的隨身碟，顯然是毫無法紀觀念，無視國家公權力，更妨害國家公務執行。