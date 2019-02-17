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霸凌小學生 盧秀燕怒極連說4次「辦的是什麼教育」

買房被拒憤離家 夫休陸妻法官判離

2019-02-17 13:52聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市林姓男子娶大陸籍女子為妻，林主張，妻子多次以與前夫所生兒女結婚他借錢，4年多前又以在台灣生活沒保障要求買房子被他拒絕後，兩人經常吵架，妻子就很少回家；去年1月雖經台南高分院調解，妻子同意返回住處生活，第二天馬上返回大陸，迄今全無音訊，連梅姬颱風來襲，住處淹大水也未回家關心，林訴請離婚，台南地院判准，可上訴。

林主張，他的原配偶10多年前生病過世，經人介紹認識大陸已離婚女子，2105年8月在大陸登記結婚，第2年妻子來台定居，結婚初期相處和樂，但妻子多次以她在大陸兒女結婚、兒子玩股票被套牢、兒子需買車不夠錢等理由，要求他借款或給付金錢。

林指出，2014年間，妻子以在台灣生活沒保障，要求他給20萬元，再買房子給她，林因目前住處可以居住，無須再買房子拒絕，妻子經常與他吵架，很少回家吃飯，下班後也很少回家睡覺，而是前往她妹妹住處睡覺。

2016年8月間，林主張，妻子以她兒子開刀為由須回大陸探視兒子時，林要求與妻子一同回大陸被拒絕，甚至妻子已經符合請領台灣身分證資格，但她卻不願請領，林去年底向台南地院請求離婚。林妻未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。

法官認為，林曾於去年1月間訴請離婚，被台南地院駁回，兩人在台南高分院調解成立，林妻同意自去年1月31日前搬回林住所，林妻竟於調解成立翌日返回大陸迄今，音訊全無。足認林妻已無意維持家庭生活，婚姻關係名存實亡，林請求離婚應予准許。

台南市林姓男子娶大陸籍女子為妻，林主張，妻子以在台灣生活沒保障要求買房子被他拒絕...
台南市林姓男子娶大陸籍女子為妻，林主張，妻子以在台灣生活沒保障要求買房子被他拒絕後，兩人經常吵架，妻子就很少回家睡覺；林訴請離婚法官判准，圖為台南地院外觀。圖/本報資料照片
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