區公所性騷擾課長被調職 韓國瑜：不是這樣就沒事

2019-02-17 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜春節前自爆高市府有男主管長期對女部屬性騷擾，後被追出該名男主管是區公所課長，並已被民政局調離非主管職。韓國瑜今說，現在先調職，但可能進一步處分，如移送法辦、撤銷公職，「這怎能當公務員？不是光調職就可以沒事的！」

據查，該名涉及性騷擾的男主管是區公所課長，對被害人伸鹹豬手亂摸，又在LINE群組性騷，被害人在韓國瑜上任後向市府申訴，引起韓國瑜重視並撂重話。民政局已在年前完成調查報告，並將該名課長降調非主管職，派令即起生效。

韓國瑜今受訪說，現在先調離非主管職務，但可能會進一步處分，可能移送法辦、可能撤銷公職。他並痛批「這怎麼有資格當公務員、當主管呢？」利用職務之便，性騷擾3個對象，且達多年，「這怎麼能原諒呢？這不是光調職就可以沒事的！」

韓國瑜強調，此風不可長，他一定從嚴處分，並表示他之前再三講不追究，但並不代表可以容忍這些亂七八糟的行為，也藉此機會跟所有公職人員共同勉勵「大家好好的做。」

他說，現在市府一切在往前衝，並沒有回頭看那些不愉快、不同政黨或是否為自己派系等，他不來這套，就是往前衝，但有一些積習、大家都無法忍受的惡劣行為，他是不會容忍的，且「一旦辦了，下手就非常重。」