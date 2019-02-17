工人洗魚池遭220伏特高壓電死 老闆有疏失判刑6月

2019-02-17 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



楊姓男子經營的管理維護公司2016年8月3日，聘雇麥姓工人到桃園某社區清洗魚池，過程中麥慘遭220伏特漏電電死，法院認為楊未依規定建立安全作業標準，也沒提供絕緣手套，並參酌勞動部職安署調查報告等，認定楊有過失，依業務過失致死罪判他6個月，並科罰楊的公司20萬元。

檢警調查，楊男（56歲）身為公司負責人，沒有辦理職業安全衛生教育訓練，也未建立清洗水池安全作業標準，當天早上10點多麥到場清洗魚池，楊也沒有提供絕緣手套，結果手中高壓清洗機漏電，加上接地線未確實接地，導致麥遭220伏特高壓漏電電暈休克，送醫急救仍不治。

目擊的住戶證稱，發現異狀前往查看時，發現麥平躺在魚池，胸口上有1把高壓噴水槍，而且他的手在抖動還聞到燒焦味，但見他沒有戴手套僅穿著雨鞋，全身濕淋淋脖子上還有燒焦痕跡。

而勞動部職業安全衛生署報告指出，麥操作機器漏電是事發主因，機具內裝置無法防止漏電，最後才導致他死亡，檢方傳訊其他員工也證稱，楊姓老闆並未規定使用高壓清洗機的標準作業程序，檢方去年8月偵結，依業務過失致死罪嫌起訴楊。