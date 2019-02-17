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屁孩飆罵問候法官媽媽 還嗆「以後相遇的到」

2019-02-17 10:59聯合報 記者曾健祐╱即時報導

謝姓詐欺犯去年4月1日被桃園地方法院裁定羈押，他當庭不滿情緒失控，朝鄧姓法官咆哮，更辱罵三字經，恫稱「頂多關個3、5年，出去遇到你才要怕」，更抓起桌上立牌朝書記官、通譯丟去，隨即遭法警制伏。法院審理後依妨害公務罪判他2個月徒刑。

檢方調查，謝男（21歲）因涉及詐欺案遭逮經檢察官聲請羈押，當晚11點多法院開庭後，鄧姓法官訊問後認為有羈押必要，未料謝男不滿強制處分，直接朝法官飆罵三字經，還說「我才20歲，頂多關個3、5年，以後一定相遇的到」、「以後關出來被我遇到你才要怕」等語。

謝甚至還拿起應訊台上的塑膠立牌，直接朝前方的書記官、通譯丟，立刻遭法警逮捕，由法院告發將他移送桃園地檢署偵辦；訊時謝坦承罵法官、動手撥立牌，但否認侮辱公務員、妨害公務及恐嚇，表示「當時只是一時生氣，不經意說出這些話，並未要辱罵法官」。

但檢方依法院訊問筆錄、法庭內錄音及勘驗紀錄等，去年11月依妨害公務、恐嚇等罪嫌起訴他。

法院認為，謝男審理時均坦承犯行，考量他在公務員執行職務時，漠視國家公權力，用難聽字眼辱罵並施以強暴脅迫現場法官等人，已經損及公務員執勤尊嚴，更藐視法治挑戰公權力，依妨害公務判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

謝男不滿遭法官裁定羈押，竟當庭辱罵三字經、丟塑膠牌，被依妨害公務判刑2個月。記者...
謝男不滿遭法官裁定羈押，竟當庭辱罵三字經、丟塑膠牌，被依妨害公務判刑2個月。記者曾健祐／攝影
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