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想蓄髮捐癌童被拒 死囚要打官司

2019-02-17 00:49聯合報 記者李隆揆／台北報導

死囚蕭仁俊日前向台北看守所申請蓄髮，希望未來將頭髮捐給癌症病童當假髮，但北所依不...
死囚蕭仁俊日前向台北看守所申請蓄髮，希望未來將頭髮捐給癌症病童當假髮，但北所依不符規定為由拒絕。 圖／聯合報系資料照片
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死囚蕭仁俊日前向台北看守所申請蓄髮，希望未來將頭髮捐給癌症病童當假髮，但北所依不符規定為由拒絕，蕭與民間司改會諮詢後兩度提申訴，司改會也幫蕭找律師，準備打行政官司。

蕭仁俊在一九九五年曾潛入天母一日籍家庭持西瓜刀強盜財物，隔年又因缺錢、潛入將結婚的律師周德勝的事務所搶劫，持西瓜刀刺死周後，洗劫事務所內財物，二○一○年被判死刑定讞。

蕭仁俊長年被關押在台北看守所，遭判死定讞後至今未執行。二○一二年他因一口爛牙申請治療，還獲醫師免費幫他裝假牙；曾與「北捷殺人魔」鄭捷同居一室的他，去年底向矯正署申請自費購買充氣娃娃，矯正署認為不是監獄內生活必需品，駁回蕭的申請。

近日蕭仁俊向北所申請蓄髮，希望能捐髮給癌症病童當作假髮使用。北所以不符監獄行刑法施行細則規定拒絕，但蕭仍未放棄，向民間司法改革基金會諮詢法律意見後，二度提出申訴，司改會已為蕭找律師準備提起行政訴訟。

依監獄行刑法施行細則規定，男性受刑人每月理髮兩次，可留三公分平頭髮型，每三天刮鬍鬚一次，若因宗教、生活習慣蓄鬍，不可妨害衛生，女性受刑人的頭髮可留過耳朵。

司改會表示，蕭仁俊是「死刑犯」，並非被判徒刑的「受刑人」，是否適用監獄行刑法施行細則規範仍有爭議；且該規範立意是為維護衛生健康，若蓄髮沒有衛生問題，應給予空間；另外，女受刑人可留髮過耳，男受刑人卻只能留三公分平頭，難道說男受刑人留長髮就比較容易有衛生問題嗎？

據了解，蕭仁俊因無意間看見捐髮助癌童的訊息，想蓄髮捐出；相關人員指出，死刑犯在將走之前，不少人會想回饋社會，但死刑犯無法做社會服務，器官捐贈又有醫學倫理問題，提出捐髮的案例則非常罕見。

受刑人死刑監獄
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