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吸金案頻傳…不貪 再強話術也難洗腦

2019-02-17 00:44聯合報 記者陳俊智／新北報導

億圓富集團吸金餘億，自救會多次拉布條陳情，希望院檢單位追查資金流向。 圖／聯合報...
億圓富集團吸金餘億，自救會多次拉布條陳情，希望院檢單位追查資金流向。 圖／聯合報系資料照片
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吸金案件層出不窮，民眾在追求投資獲利的同時，如何識破著不法集團糖衣的毒藥？調查人員坦言，最簡單的自保方法就是「不能貪」。

調查人員指出，吸金集團常在高級飯店舉辦說明會，講得天花亂墜，宣稱「保證獲利」，再以「名額有限」、「招募期間限定」等話術反覆洗腦，以合法公司掩護非法，如不審慎檢視內容，很容易一頭栽進不法集團設的圈套。

億圓富自救會被害人謝先生說，億圓富講師李金龍和陳東豐在說明會上常拿國內知名金融集團當例子，慣用手法都是先吹捧、後批評，批到一文不值，再吹噓自己如何以整合不良資產和多角化經營勝過他們。

由於李、陳等人在財經界頗有名氣，集團又高調行善和籌組棒球隊，還不定期舉辦免費參訪，大家自然不覺得有假。

此外，吸金集團的運作就像是骨牌效應，只要略施一點甜頭，讓一、二個人信以為真，讓他們以自身經驗介紹方案給親朋好友，後續就會迅速擴散。

億圓富自救會成員李先生本身大學畢業，從事資訊相關工作，對多層次傳銷和股市期貨也有研究。他表示，之所以會受騙上當，除了相信朋友，就是集團吹噓的利益太可觀了。

調查人員指出，有些投資者投資房地產，看到自己被設定為土地抵押權人就放心砸大錢，殊不知一筆土地可能有上百名抵押權人，且抵押權還有優先順序，就算後來拍賣，也不見得能拿到錢，最後仍落得血本無歸的結果。

吸金自救會
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