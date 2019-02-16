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色狼強拉女學生猥褻 法院裁准收押

2019-02-16 22:14聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市22歲鄭姓男子本月14日在板橋區見國小女學生獨自一人上學，一路尾隨並將人拉至公寓樓梯間，意圖不軌，路過民眾聽見被害國小女學生大聲呼救，鄭男才被嚇跑未得逞，但已引起附近居民關注。

板橋警方今天凌晨3時許查獲鄭男到案，訊後依強制猥褻罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方今天下午訊後認為鄭男有再犯之虞，向法院聲請羈押未禁見，新北地院晚間裁准收押。

新北市鄭姓男子日前在板吞橋區見國小女學生獨自一人上學，竟色心大發，一路尾隨並將人...
新北市鄭姓男子日前在板吞橋區見國小女學生獨自一人上學，竟色心大發，一路尾隨並將人拉至公寓樓梯間，意圖不軌，路過民眾聽見被害女學生大聲呼救，鄭男才被嚇跑未得逞，新北地檢署向法院聲請羈押獲准。記者王長鼎／翻攝
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