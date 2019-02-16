色狼強拉女學生猥褻 法院裁准收押

2019-02-16 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市22歲鄭姓男子本月14日在板橋區見國小女學生獨自一人上學，一路尾隨並將人拉至公寓樓梯間，意圖不軌，路過民眾聽見被害國小女學生大聲呼救，鄭男才被嚇跑未得逞，但已引起附近居民關注。