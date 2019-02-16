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讓高市警界蒙羞的「儂儂案」 色情集團首腦過世

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讓高市警界蒙羞的「儂儂案」色情集團 首腦陳武才過世

2019-02-16 20:08聯合報 記者劉星君╱即時報導

18年前高雄市警察局爆發震驚警界「儂儂案」，30多名官警涉嫌收賄包庇以經營「泰國浴」豔名遠播的「儂儂」色情集團，當時34名官警、 18名業者遭高雄地檢署起訴，法院審理後，有警官遭法院判刑確定，也有員警無罪。儂儂集團首腦陳武才遭通緝10多年，高雄地院近期發現，陳已在2017年5月過世，陳武才涉及行賄、貪汙等相關案件22案，法院宣告「公訴不受理」，與陳相關儂儂案告一段落。

喧騰一時「儂儂案」，雄檢當時起訴34名官警，18名業者，有警官遭判刑，也有警官獲判無罪，涉案層級最高到三線一星，震撼警界，當時轄區分局督察組、行政組，幾乎「淪陷」遭約談調查。儂儂案還爆發案外案，陳涉嫌與警方串通詐領交通事故保險費。

據了解， 綽號「武才」陳董經營泰國浴色情店「千里馬」及摸摸茶性質冰果室起家。當時30多歲的陳董作風海派，用公關費打理警方，只要警方開口，有求必應，還加入警友會等組織，打通警界從上到下人脈。

案發後，陳武才遭通緝逃亡多年，高雄地院近期查出陳武才在2017年5月過世，陳武才涉及行賄、貪汙等22案，因陳武才死亡，法院諭知不受理判決。

判決指出，陳在高雄市經營非法色情違規按摩為主儂儂集團，包括儂儂賓館、儂儂園休閒中心、儂儂琴指油壓店、冠天下理容名店、千里馬理容院，陳擔任總負責人。陳為拓展人脈，積極參與跟警察有關的社團單位，曾加入高市警局警友會、苓雅分局擔任顧問，負責對外一切交際公關，陳的嫂嫂謝女（另案遭通緝中）為該集團總帳房，負責集團所有資金收支、運作與調配。

儂儂集團案曝光警界收取規費陋習；高市警界在2016年爆發電玩弊案，三線一星分局長李世昌在任職行政科專勤組長時，向電玩業者收賄21次，共572萬元賄款，因認罪又咬出共犯員警林振宏，李原被判刑8年，最高法院日前宣判，改判6年4月徒刑、褫奪公權2年定讞，將入監服刑。

高市警察局外觀。記者劉星君／攝影
高市警察局外觀。記者劉星君／攝影
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通緝警察收賄
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