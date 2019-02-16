死刑犯想蓄髮助癌童遭拒 將提行政訴訟

2019-02-16 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



目前正關押在台北看守所的死刑犯蕭仁俊日前向北所申請蓄髮，希望將頭髮捐給癌症病童當假髮，但北所依不符監獄規定為由拒絕，蕭仍不斷嘗試，與司改會諮詢後2度提出申訴，目前司改會也幫蕭找律師，準備提起行政訴訟。

蕭仁俊2010年因強盜殺人案被判死刑定讞，正被關押在台北看守所，有「死囚模範生」的他，也曾被安排與「北捷殺人魔」鄭捷同居一事；蕭仁俊去年年底曾寫申請書向矯正署申請自費購買充氣娃娃，矯正署認為充氣娃娃不是監獄內生活必需品，駁回蕭的申請。

近日蕭仁俊向北所申請蓄髮，希望能捐髮給癌症病童當作假髮使用，遭北所依不符監獄行刑法施作細則規定拒絕，但蕭仍未放棄，向民間司法改革基金會諮詢法律意見後，2度提出申訴，司改會也為蕭找律師幫忙準備訴狀，將提起行政訴訟。

依據監獄行刑法施作細則第八章，男性受刑人每月理髮兩次，可留3公分的平頭髮型，每3天刮鬍鬚一次，若因宗教、生活習慣蓄鬍，要不妨害衛生才行，女性受刑人的頭髮則可留過耳朵。北所此次應是以此拒絕蕭的申請。

不過，司改會表示，蕭仁俊是「死刑犯」而非被判徒刑的「受刑人」，對於監獄行刑法施作細則的規範仍有爭議，且該規範立意是為了維護衛生健康問題，若蓄髮沒有衛生問題，應給予空間；另外，依規定女受刑人可留髮過耳，男受刑人卻只能留3公分平頭，難道說男受刑人留長髮就比較容易有衛生問題嗎？

據了解，受刑人常與外界訊息脫軌，蕭仁俊某次無意間看見捐髮助癌童的訊息，便想蓄髮捐出，至今已想了很久，也常寫信與曾經被判死刑、纏訟20年的徐自強互相討論，並在2017年間向司改會諮詢法律問題。

知情人士表示，死刑犯再將走之前，多數會想最後一次回饋社會，但死刑犯無法做社會服務，就算想做器官捐贈，又會有醫學倫理甚至是活摘器官的問題，提出捐髮的案例則非常罕見。