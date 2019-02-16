女法官為江國慶默哀 氣罵「軍方這群人爛透了」

2019-02-16 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



空軍士兵江國慶22年前因被控姦殺女童而遭槍決，事後卻證明江非凶嫌，軍方賠償江家1億餘元後，轉向前空軍作戰部司令陳肇敏等求償，最高法院判陳肇敏等6人共應賠償5957萬元確定。承審過本刑事補償法案件的女法官為江默哀，因為真凶至今逍遙法外，她痛批「這群人爛透了，軍方也只是象徵性求償而已」。

1996年9月12日，謝姓女童在空作部所屬營站遭姦殺，空作部中將司令陳肇敏成立「0912專案」調查，軍事檢察官接到檢舉江國慶涉案的檢舉電話，江也沒通過測謊，但偵查陷入膠著。陳在10月2日召開的專案小組會議上裁示，「偵訊方式可改變，如兩天內仍無進展，就由反情報隊試試」；不具軍、司法警察身分的空總反情報隊接辦偵查。

空軍總部四組反情報隊參謀官柯仲慶擔任訪談計畫負責人，他指示下屬將禁閉中的江國慶帶到中山室觀看女童解剖錄影帶，再將他帶往用布幔環繞、強光照射的AOC2號洞，搭配音效，營造肅殺氛圍。江在恫嚇、疲勞訊問下，坦承犯行並書立與現場事證完全不符的自白書。

國防部空軍作戰司令部以「江國慶犯強姦罪而故意殺害人處死刑，褫奪公權終身」，1997年8月13日槍斃江。

江國慶寫給家人的書信道「一位鄧姓少校將電擊棒置放於我的鼻尖，威脅我『你不要執迷不悟，教官找你來是為你好，教官會救你，只要你合作幫我們解除壓力，保證你沒事。』。接著自己被拉去做自白書，教官還在旁用引導的方式，譬如『你12點時應該走到廁所啦，接著不就遇到小女孩了嗎等』，東加一點，西加一點，更加上我一夜的折磨和心中的恐懼，『合作』出一篇令他們滿意的作品。完成後教官還命令我，『待會檢察官問什麼，你就如此回答，爾後倘若任何人問你，也依此而言。只有這樣合作教官才可以幫你，大家都會沒事。』，他在家書中憤慨「我不甘心，我不甘心。唉！畢竟我只是一個小兵，沒有任何強力的後盾可依靠，為我洗刷冤屈。『我不甘心，我不甘心』」。

陳肇敏一路飛黃騰達，2008年時出任國防部長。