親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

罷工落幕 機師工會公開信：過勞非無法撼動的宿命

「喊台獨卻取消徵兵？」柯文哲：政府兩岸關係喊假的

女法官為江國慶默哀 氣罵「軍方這群人爛透了」

2019-02-16 15:13聯合報 記者王宏舜╱即時報導

空軍士兵江國慶22年前因被控姦殺女童而遭槍決，事後卻證明江非凶嫌，軍方賠償江家1億餘元後，轉向前空軍作戰部司令陳肇敏等求償，最高法院判陳肇敏等6人共應賠償5957萬元確定。承審過本刑事補償法案件的女法官為江默哀，因為真凶至今逍遙法外，她痛批「這群人爛透了，軍方也只是象徵性求償而已」。

1996年9月12日，謝姓女童在空作部所屬營站遭姦殺，空作部中將司令陳肇敏成立「0912專案」調查，軍事檢察官接到檢舉江國慶涉案的檢舉電話，江也沒通過測謊，但偵查陷入膠著。陳在10月2日召開的專案小組會議上裁示，「偵訊方式可改變，如兩天內仍無進展，就由反情報隊試試」；不具軍、司法警察身分的空總反情報隊接辦偵查。

空軍總部四組反情報隊參謀官柯仲慶擔任訪談計畫負責人，他指示下屬將禁閉中的江國慶帶到中山室觀看女童解剖錄影帶，再將他帶往用布幔環繞、強光照射的AOC2號洞，搭配音效，營造肅殺氛圍。江在恫嚇、疲勞訊問下，坦承犯行並書立與現場事證完全不符的自白書。

國防部空軍作戰司令部以「江國慶犯強姦罪而故意殺害人處死刑，褫奪公權終身」，1997年8月13日槍斃江。

江國慶寫給家人的書信道「一位鄧姓少校將電擊棒置放於我的鼻尖，威脅我『你不要執迷不悟，教官找你來是為你好，教官會救你，只要你合作幫我們解除壓力，保證你沒事。』。接著自己被拉去做自白書，教官還在旁用引導的方式，譬如『你12點時應該走到廁所啦，接著不就遇到小女孩了嗎等』，東加一點，西加一點，更加上我一夜的折磨和心中的恐懼，『合作』出一篇令他們滿意的作品。完成後教官還命令我，『待會檢察官問什麼，你就如此回答，爾後倘若任何人問你，也依此而言。只有這樣合作教官才可以幫你，大家都會沒事。』，他在家書中憤慨「我不甘心，我不甘心。唉！畢竟我只是一個小兵，沒有任何強力的後盾可依靠，為我洗刷冤屈。『我不甘心，我不甘心』」。

陳肇敏一路飛黃騰達，2008年時出任國防部長。

參與過審判的女法官批評，軍方辦案不科學、不人道，只求破案，不擇手段，明知江國慶非真凶，但為了應付上級壓力，硬栽贓到底。這名女法官說，對卷證資料記憶猶新，深惡痛絕軍方的辦案方式；軍方後來有找到其他嫌疑人，但疑因不願面對先前的錯誤，其他嫌疑人就消失了，江國慶21歲殞命。

國防部前部長陳肇敏(右圖)等5名退役軍官被認定在江國慶案逾越法定權限、不當取供，...
國防部前部長陳肇敏(右圖)等5名退役軍官被認定在江國慶案逾越法定權限、不當取供，最高法院昨判決須賠5957萬元，江母王彩蓮(左圖)長年為兒子申冤奔走。圖／聯合報系資料照片
分享

國慶教官空軍
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

無緣的「丈夫」娶別人 童養媳爭產失敗嘆命運捉弄

2019-02-16 15:14

又見詐騙新手法！LINE PAY轉贈紅包活動也淪陷

2019-02-16 14:16

抓姦在床還驗到保險套DNA 綠帽夫卻敗訴

2019-02-16 14:15

小豬逛大街走春拜年 巡警帶回安置尋到飼主

2019-02-16 12:32

蓄意排放高濃度戴奧辛廢氣 彰化縣2業者遭判4年

2019-02-16 11:35

租屋再轉租結果出命案成凶宅 二房東得賠屋主100萬

2019-02-16 09:58

江國慶21歲遭冤殺 因陳肇敏裁示「改變偵訊方式」

2019-02-16 06:10

急著下班搭錯車挨罵 廣告工持刀刺殺同業

2019-02-16 05:39

不滿友人開車撞前妻 莽夫揮西瓜刀教訓傷人

2019-02-16 05:34

利用網路遊戲把妹 男子與15歲妹子發生性關係挨告

2019-02-16 04:25

追查「東廠」洩密者撤告 蕭吉男不起訴

2019-02-16 00:48

連砍37刀…逆子弒母斬首 檢求處最重刑

2019-02-16 00:48

涉槍擊案、家種大麻 名刺青師收押

2019-02-16 00:47

車禍留職停薪 急賺奶粉錢 軍人淪詐團跑腿

2019-02-16 00:47

前撞球國手丈夫剝皮詐騙 海撈2千萬

2019-02-16 00:47

江國慶冤死案 陳肇敏等5前軍官判賠5957萬確定

2019-02-16 00:00

江國慶冤死翻案關鍵 陳肇敏寫8張紙條干涉辦案

2019-02-15 23:54

老婦人步行闖紅燈害騎士犁田 判拘役40天

2019-02-15 23:43

被罰寫弟子規200遍不履行 檢未送達撤銷緩起訴即起訴

2019-02-15 23:26

糾纏逾20年 江國慶案大事記

2019-02-15 20:33

當盤仔！女子捐400萬求神明保平安 竟只換到4個字

2019-02-15 19:03

江國慶冤死案 前國防部長陳肇敏等人判賠5957萬確定

2019-02-15 18:11

分屍案死者身分未確認 檢審公布畫像或向城隍求助

2019-02-15 17:52

19年前見證父母離婚？兒見父親「配偶」換美國人傻眼

2019-02-15 17:49

「東廠事件」查到蕭吉男疑洩密 促轉會收手真相成謎團

2019-02-15 17:20

促轉會查「東廠事件」洩密者 蕭吉男獲不起訴

2019-02-15 16:55

又是酒駕？男灌1000cc米酒 隔一整天撞死阿婆

2019-02-15 16:53

影／身分證沒雷射防偽標誌 警逮捕七條通緝男

2019-02-15 16:44

司法官學院院慶 準司法官放天燈盼「司法加油」

2019-02-15 16:35

北市警掃蕩詐欺 前撞球國手丈夫涉案遭逮

2019-02-15 15:59

南港展覽館弊案王隆昌假釋出獄 喊冤盼提非常上訴

2019-02-15 12:33

南鯤鯓代天府未抽出國運籤 他散布「消滅民進黨」被告

2019-02-15 12:14

修車廠遭警開單 老闆：警察擅自闖入我住宅

2019-02-15 12:10

涉教唆痛打少東致重傷 建商小開想解除限制出境被駁回

2019-02-15 12:01

大陸「剝皮妹」向台男詐財 他被騙走3百多萬最慘

2019-02-15 10:52

影／火燒車？ 雪隧煙霧彌漫駕駛心驚驚

2019-02-15 10:51

台大濺血案受傷學生罵髒話？張瑋挨告誹謗獲不起訴

2019-02-15 10:17

先生住院妻探視 竟見別的女人在照顧

2019-02-10 13:34

罵女教授「貪贓學閥」 興大前研究生判賠6萬

2019-02-10 10:32
看更多

熱門文章

當盤仔！女子捐400萬求神明保平安 竟只換到4個字

2019-02-15 19:03

美魔女和鄰居上摩鐵 沒幾天社區全知道

2019-02-15 21:23

辣模西門町街頭「愛的抱抱」 上裸只貼胸貼引起圍觀

2019-02-15 17:50

妻邊喝酒致電丈夫「我要跳樓了」夫趕回妻成冰冷遺體

2019-02-15 16:50

影╱男痛毆陌生阿嬤成重傷 畫面曝光超驚悚

2019-02-16 13:02

江國慶冤死案 前國防部長陳肇敏等人判賠5957萬確定

2019-02-15 18:11

警察產銷失衡？ 警大：年改延退效應造成

2019-02-15 20:28

又是酒駕？男灌1000cc米酒 隔一整天撞死阿婆

2019-02-15 16:53

客戶家雜物爆多到無路可走 冷氣師傅：今日最難賺

2019-02-15 17:05

國小女生上學驚魂 遭板橋色狼拖至公寓梯間

2019-02-16 12:34

江國慶21歲遭冤殺 因陳肇敏裁示「改變偵訊方式」

2019-02-16 06:10

老婦人步行闖紅燈害騎士犁田 判拘役40天

2019-02-15 23:43

到校園運動險喪命 高雄男子送醫急救

2019-02-15 19:19

待轉區當轎車停車格「停好停滿」 騎士：眼睛脫窗？

2019-02-15 17:39

江國慶冤死翻案關鍵 陳肇敏寫8張紙條干涉辦案

2019-02-15 23:54

影╱廂型車和拖板車路口相撞 女子頭顱破裂破當場死亡

2019-02-16 08:54

江國慶冤死案 陳肇敏等5前軍官判賠5957萬確定

2019-02-16 00:00

女童瞎掰在超商被兜售毒品 警查證烏龍嚇出冷汗

2019-02-15 19:46

婦人疑因復康巴士司機未綁好輪椅固定帶 重摔2次死亡

2019-02-15 18:26

平均每個月16.8件！員林大道車禍多名列彰化縣第一

2019-02-15 23:38

中年大叔慾火難耐 要姪兒女友「幫他解決」

2019-02-16 11:42

碰！台中一女子墜樓 腦漿噴出無生命跡象

2019-02-15 16:16

名刺青師國道飛車槍擊 家裡種大麻被收押

2019-02-15 16:05

嘉義縣東西向快速道路2轎車相撞 3人受傷

2019-02-15 23:13

「東廠事件」查到蕭吉男疑洩密 促轉會收手真相成謎團

2019-02-15 17:20

急著下班搭錯車挨罵 廣告工持刀刺殺同業

2019-02-16 05:39

前撞球國手丈夫剝皮詐騙 海撈2千萬

2019-02-16 00:47

利用網路遊戲把妹 男子與15歲妹子發生性關係挨告

2019-02-16 04:25

糾纏逾20年 江國慶案大事記

2019-02-15 20:33

前撞球國手丈夫涉剝皮詐騙 連遊民、老翁都不放過

2019-02-15 17:08

促轉會查「東廠事件」洩密者 蕭吉男獲不起訴

2019-02-15 16:55

6旬老伯貨車卡蚵架險遭滅頂 岸巡即刻救援助脫困

2019-02-15 17:10

台東轎車撞電桿 釀1命危3傷

2019-02-15 17:28

48小時馬拉松10名遺體修復師重建國道恐慌男碎裂遺體

2019-02-15 18:28

被罰寫弟子規200遍不履行 檢未送達撤銷緩起訴即起訴

2019-02-15 23:26

文大火災女學生被迫躲廁所？放寒假研究室恐上鎖

2019-02-15 22:12

租屋再轉租結果出命案成凶宅 二房東得賠屋主100萬

2019-02-16 09:58

19年前見證父母離婚？兒見父親「配偶」換美國人傻眼

2019-02-15 17:49

婦人持刀砍傷護理師判無罪 但得監護3年

2019-02-15 17:32

2月的高溫讓雲林警局彈性換裝 基層員警大讚

2019-02-15 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top