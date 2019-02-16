抓姦在床還驗到保險套DNA 綠帽夫卻敗訴

2019-02-16 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市王姓男子懷疑陳姓妻子外遇，夥同5名男子破壞陳妻租屋處門鎖，闖入後拍攝她與林姓男子赤身裸體的畫面，並將林男使用的保險套送往警局鑑定出有精子細胞，日前向妻子與林男提告，請求賠償兩百萬，台北地院審酌，王的行為涉犯無故侵入住宅、妨害秘密等罪，非法取得的證據必須排除，且也嚴重侵害兩人憲法賦予人性尊嚴的核心價值，判決王男敗訴。

王男主張，林男刻意製造他們夫妻間的衝突，還在公開場所牽手、十指緊扣等親密動作，2016年8月間，兩人也被他當場捉姦在床，當時陰莖上套有保險套一枚，經台北市警察局鑑定出有男性精子細胞，另外還有與妻子相符的DNA型別，兩人相姦行為已造成他極大痛苦。

陳女辯稱，丈夫8年前早有婚外情，丈夫還對她不時施以暴力，也有聲請家暴令，她被迫與女兒在外租屋， 丈夫在沒有警察人員陪同下，非法闖入她的租屋處，一進屋就毆打她和林男，還取走她的內褲和如廁用的衛生紙團，再送往警局鑑定，顯然有變造之嫌，且是非法取得，不具有證據能力。

林男則主張，兩人是一般朋友關係，得知陳女受家暴後，便以好朋友立場關心，王男非法取得他和陳女個人隱私照，透過通訊軟體散播，也已被台北地方法院判處竊錄身體隱私部位罪，處拘役50日，顯然王男的指控不具效力。

法院審酌，犯罪偵查機關未聲請搜索票，還會被科以違法搜索罪，何況王男是私人搜集證據目的，夥同多名男子未經同意侵入陳女住宅，自然更不具任何正當性，即便攝錄到陳女與王男的裸露畫面，也無法解免無故侵入住宅罪責。

夫妻互負忠貞以保障婚姻純潔的道德或法律上義務，但並不代表配偶必須全盤監控自己日常生活和社交活動，王男未經陳女同意，便擅入租屋處拍攝兩人隱私部位，已逾越必要程度，也造成陳女痛苦，涉及妨害秘密罪，因此錄影畫面全然是非法取得，沒有必要審究真實性。

判決指出，至於王男提出兩人在外散步的錄影，他們並沒有超越男女社交禮儀的分際，王主張要採集林的口腔黏膜，比對保險套上的精液，法院並無強制採集的權限，且保險套也是非法取得證據，因此駁回王的請求。