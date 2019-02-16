影╱男痛毆陌生阿嬤成重傷 畫面曝光超驚悚

2019-02-16 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市一名80歲老阿嬤上午在仁德區成功里活動中心內坐著休息時，一名男子突然持報夾猛打，警方獲報到場逮捕男子，調閱監視器發現，阿嬤至少被打約2分鐘打到頭部皮開流血、腿部骨折住院治療；警方調查，打人的56歲伊姓男子住東區和被害人余姓阿嬤不認識，自稱打人「沒有原因」，還說「叫她跪下，她不聽，就打」。警方表示，目前還不清楚事發原因，下午將先依傷害罪嫌移送檢方偵辦。

警方調閱監視器畫面，只見余姓阿嬤被伊男攻擊後，起身閃躲，但伊男卻絲毫沒有想停手，還持續打到余姓阿嬤腿軟跪地，行徑相當惡劣，連警方看到畫面都氣憤不已。

員警說，伊姓男子從東區交界處一路散步到成功里活動中心，見老婦人就出手毆打，被逮回派出所後不時自稱是美國人，要教訓你們這些中國人，感覺情緒精神狀態不穩定。