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美國伊利諾州槍擊案！兇嫌斃命 釀至少5死5傷

租屋再轉租結果出命案成凶宅 二房東得賠屋主100萬

2019-02-16 09:58聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市李姓男子承租房屋未經黃姓房東同意，將房屋轉租給蔡姓男子，蔡竟在屋內燒炭自殺，房屋成凶宅，黃姓房東向房客李姓男子提出民事損害賠償認為，李違反租約不得轉租、出借約定，讓房屋成凶宅，害房價貶損100萬元，高雄地院審理認為，承租人負損害賠償責任，判房客賠房東100萬元，全案仍可上訴。

黃姓房東自訴主張，房客李姓男子跟他承租房子，兩人簽訂租約1年，每月5000元房租，租約並明定出租人不同意將房間的全部或一部轉租、出借或以其他方式供他人使用，或將租賃權轉讓於他人。房客李姓男子沒有經他同意，擅自將房間轉租給蔡姓男子使用，蔡姓男子在去年3月在房間內燒炭自殺，直到他向李姓房客拿鑰匙開門，才發現蔡燒炭身亡，才獲悉房子被轉租。

黃姓房東自訴主張，李姓房客沒有盡到善良管理人維護房間義務，且違反租約不得轉讓、出借約定，讓房屋變成凶宅，房子是在2016年9月以220萬元購買，之後又花35萬元裝潢，卻因為房屋成了凶宅價值貶損達100萬元，提告請求損害賠償；高雄地院審理後，李姓房客經合法通知未出庭，也沒有提出聲明或陳述。

法官認為，在屋內自殺，易造成一般人對房屋有嫌惡、畏懼心理，對於居住其內的住戶產生心理負面影響，礙及生活品質，一般人心存陰影而排斥承租或購買有人自殺房屋，也將導致該屋的交易價值減損及流通障礙，影響房屋所有人的使用、使用，因此在他人所有房屋內自殺，屬社會道德通念上不能接受行為，有背於善良風俗。

法官認為，根據民法432條、433條，承租人應以善良管理人注意，保管租賃物，租賃物有生產力者，並應保持其生產力；因承租人之同居人或因承租人允許為租賃物使用、收益的第三人應負責，導致租賃物毀損、滅失者，承租人負損害賠償責任。

法官認為，黃姓房東依民法433條規定，請求房客李姓男子負損害賠償責任，主張賠償100萬元，應屬有據。李姓房客經通知後，始終未到庭或具狀加以爭執，根據民事訴訟法規定，視同對房東主張的損害金額自認，判李姓房客賠償房東100萬元。可上訴。

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高雄地院、高雄地檢外觀。圖／報系資料照
高雄地院、高雄地檢外觀。圖／報系資料照
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房東凶宅民事訴訟
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