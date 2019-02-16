不滿友人開車撞前妻 莽夫揮西瓜刀教訓傷人

2019-02-16 05:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市曹姓男子不滿梁姓男子曾開車衝撞前妻，為替前妻討回公道，去年2月持西瓜刀朝梁男頭部揮砍2刀，梁男徒手嘗試奪取西瓜刀未果，右手及腹部也遭劃傷，曹男犯案後欲搭計程車逃跑，為獲報趕抵警方逮捕。新北地院日前依重傷未遂罪判處曹男2年8個月徒刑，可上訴。

判決指出，曹男與梁男為朋友關係，不滿梁男因細故曾開車衝撞前妻，對梁男心生不滿，去年2月初攜帶西瓜刀前往板橋區一間酒吧外堵人，見梁男獨自一人走到酒吧外抽菸。

曹男見梁男落單，持西瓜刀朝梁男頭部近距離揮砍，梁男閃避不及，左邊頭頂遭曹男連砍兩刀，梁男為求自保，徒手欲奪取西瓜刀未成功，右手及左腹部也遭砍，曹男見梁男混耳是血，欲搭計程車逃離現場，為獲報趕來的警方攔下，並查扣西瓜刀一把。

曹男落網後辯稱，當時只是想找梁男出面把事情處理好，表示揮刀時都有控制力道，強調沒有要致梁男於死地，僅是想教訓對方，還說，若有殺人犯意，大可在當場將人砍死，不需要躲進計程車內。