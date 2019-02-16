利用網路遊戲把妹 男子與15歲妹子發生性關係挨告

2019-02-16 04:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市黃姓男子3年前透過手機交友網路遊戲，結識就讀國中3年級女學生進而交往，並發生多次超友誼性關係，被女學生家長察覺提告。

黃男一開始辯稱雙方是你情我願，挨告後還利用通訊軟體放話罵人。新北地院日前依妨害性自主罪判處黃男1年10個月徒刑，可上訴。

判決指出，黃姓男子於105年12月底透過智慧型行動電話交友網路遊戲「夢想星城」，結識就讀國三的女學生進而交往為男女朋友，在106年3、4月間，兩人三度在女學生家中發生性關係。女學生母親事後察覺兩人關係匪淺，質問後驚聞女兒已非處女身，氣憤提告。

黃男於警訊時否認事前知悉女友未成年，於法院審理時始坦承全部犯行，並表示有意尋求和解，但事後卻完全不出面聯繫，讓女國中生傷心難過到表示，「這輩子不希望再見到黃男。」

被害女學生家屬不滿黃男於案發後，還到處炫耀表示，私底下還是會約女國中生出去開房間，而且越講越難聽，甚至在LINE裡面罵髒話，還自拍下體上傳，讓被害人家屬難以忍受。