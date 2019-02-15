平均每個月16.8件！員林大道車禍多名列彰化縣第一

2019-02-15 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



平均每個月8.4人受傷！這是彰化縣員林市員林大道「很恐怖」的交通事故統計數據。員林交通分隊長蔡明儒今天說，搶快和超速是兩大主因，尤其是機車未依規定二段式左轉多，警方每天加強取締，還是常見機車騎士看到對向沒車，就直接左轉。

員林大道5段與龍富街的十字路口，本月10日下午6點多發生1名身障男子騎三輪機車，未依規定二段式左轉，遭綠燈對向直行的自小客車撞擊彈飛，身障男子傷重不治。員林大道又發生車禍的消息，再度引起市民關切與熱烈討論。

員林大道是員林市184公頃市地重劃區的外環道，全線8.8公里，2013年9月7日開放大部分路段通車後就車禍頻傳 ，且居高不下。根據交通隊統計，2015年元旦全線通車後到今天，員林大道「報警處理」的車禍事故案件，共840件，死亡4人、受傷423人，平均每個月發生16.8件、8.46人受傷；員警說，許多小碰撞，無人受傷的車禍，常私了，有人形容員林大道是彰化縣車禍最多的市區道路。

不願具名的交通警員說，員林大道因「先天不良，後天失調」，成為全縣最危險的危險的市區交通外環道，路寬30米，中央分路隔島有植栽，雙向都只規畫2線道，沒有機慢車道，機車和自行車騎士被迫與汽車「共用」外線道，若有超速、搶快，或汽車變換車道時未打方向燈，就容易發生碰撞。

員警說，員林大道歸屬市區園道，剛全線通車時限速40公里，因民眾抗議和民代反應限速太慢，2015年4月30日提高為限速50公里，但還是很多汽機車駕駛超速，尤其非交通尖峰時段，時速超過70公里是很常見；目前，員林大道只在員鹿路、員集路兩處交通流量很大的路口，建置四時向交通號誌，仍常見汽機車駕駛在綠燈時，「偷偷」違規左轉或迴轉，其它路口更不用說，所以只要有不當的搶快左右轉，就容易發生事故。

「幾處大路口，應規畫虛線導引線，讓左右轉汽車能準確依循，尤其避免入夜後不慎誤入對向車道。」交通隊組長蕭汝上說，員林大道的交通號誌完善，為何交通事故居高不下？主因是汽機車駕駛搶快、及不依標誌、標線和號誌。因員林大道已「定型」，因完全沒有空間可以規畫汽、機車「分流」，在外線道混流爭道的現象是交通事故居高不下的主因，只能靠警方加強宣導與取締。