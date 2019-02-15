被罰寫弟子規200遍不履行 檢未送達撤銷緩起訴即起訴

2019-02-15 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



青年「阿和」與少年是安置機構的同房室友，被控猥褻少年獲緩起訴處分，被罰抄寫上千字的「弟子規」200遍，但他未履行，檢察官撤銷緩起訴將他起訴，法官查出他已滿20歲搬出安置機構，而檢方將撤銷緩起訴處分書寄至安養機構，「阿和」未收到，認定檢方起訴違背規定，判決公訴不受理。

檢方指出，「阿和」與未滿14歲少年是安置機構的同房室友，於105年6月初，以提供行動電話供少年打玩，由少年為他搓揉下體，對少年為猥褻行為，獲檢方緩起訴處分。 緩起訴處分期間1年，罰他在5個月內履行書立悔過書、抄寫「弟子規」200遍、及參加法治教育2場。但「阿和」未履行抄寫「弟子規」200遍，檢察官遂於107年7月16日撤銷緩起訴，並起訴他。

法官查出，「阿和」於107年3月9日參加第2場法治教育時，他已年滿20歲，遂搬離安置機構，變更地址，但檢方僅將緩起訴處分書寄到安養機構，未寄到「阿和」變更的地址。

依照規定，緩起訴處分書必須寄給被告，讓被告就檢察官撤銷緩起訴處分，有聲明不服的機會，若檢察官緩起訴處分書未合法送達給被告，則再議期間無從計算，檢察官逕行起訴，違背規定。