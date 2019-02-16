車禍留職停薪 急賺奶粉錢 軍人淪詐團跑腿

2019-02-16 00:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北報導



新北一名蕭姓職業軍人去年9月因為車禍留職停薪，但老婆剛生急用錢，於是上網尋找兼職賺外快，變成幫詐欺集團送貨跑腿。圖為新北地院。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蕭姓職業軍人去年九月因為車禍留職停薪，但家中小孩剛出生，急需用錢，上網想找兼職賺外快，不料竟變成幫詐欺集團送貨跑腿，不但可能被國軍汰除，還惹上官司、被新北地院依幫助詐欺取財罪判處有期徒刑四月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，廿二歲的蕭男上網看到自稱「俊義」的人提供收送包裹工作，只要將包裹放到指定地點，就可獲得每次五百元報酬。因「俊義」要求放置包裹地點，都是草叢或樓梯間等隱密處，極不尋常，但他因急需錢，仍幫忙送貨。

審理時，蕭男坦承犯行。檢方依加重詐欺取財罪名起訴他，認定他是詐團共犯，不過，法院認定他只涉犯普通詐欺取財罪，只是幫助犯。

法院認為，蕭男上網找工作，受僱於「俊義」，依照指示去簽收包裹，再把包裹拿到指定的地方放置。蕭男雖覺得工作內容怪怪的，也多少懷疑對方可能是做詐騙的，但從兩人LINE對話紀錄來看，對方從未明說自己在做詐欺，也沒有講明包裹內容是什麼，甚至不許蕭男私自拆開包裹，依現有證據，兩人沒有形成犯罪協議。

法院指出，蕭男跟「俊義」並沒有約好一起犯罪，會不會真的去詐騙別人，完全是「俊義」決定，蕭男無法涉入，到底「俊義」如何詐騙、詐騙後款項如何分配，他也一無所悉，只構成幫助犯，不是共同正犯。

法院審酌蕭男本是職業軍人，因為留職停薪中斷經濟來源，太太又剛生小孩，家裡急需用錢，見「俊義」提供的報酬尚可，才會鋌而走險，其犯罪動機雖非惡劣，但仍造成被害人損失，行為極不可取，考量他坦承犯行，但尚未與被害人和解，又將被國軍汰除，判他可易科罰金的四個月徒刑。